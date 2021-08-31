Путин и Лукашенко на встрече в Москве могут согласовать дорожные карты по интеграции
Несмотря на близость переговоров лидеров двух государств, пока готовы не все документы. Как сообщил белорусский посол в РФ Владимир Семашко, последний рассчитывают "дожать" за два дня до мероприятия.
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Белорусский посол в РФ Владимир Семашко заявил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах в Москве, которые пройдут 9 сентября, подпишут все дорожные карты. Семашко отметил, что из 28 карт осталось подписать всего лишь одну по газу.
"Последнюю [карту], я думаю, мы 7-го числа [сентября] дожмём, уже 9-го числа президенты [РФ и Белоруссии] встречаются в Москве, где обсудят все дорожные карты и карты развития углубления интеграции", — сказал дипломат на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым и вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым.
Семашко допустил, что подписание этих документов может состояться в Минске 10 сентября на заседании Совмина Союзного государства Белоруссии и России.
Будущий визит станет пятой поездкой белорусского лидера в Россию с начала 2021 года. Так, 22 февраля Путин и Лукашенко встречались в Сочи, 22 апреля — в Москве, 28 мая — снова в Сочи. Кроме того, Путин и Лукашенко встречались в Санкт-Петербурге в середине июля. В ходе переговоров речь шла о сотрудничестве Москвы и Минска в экономике и сфере торговли, также обсуждалась реализация крупных совместных проектов и то, как профильные министерства и ведомства выполняют поручения глав России и Белоруссии по строительству Союзного государства.
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