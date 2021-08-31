Путин и Лукашенко на встрече в Москве могут согласовать дорожные карты по интеграции

Белорусский посол в РФ Владимир Семашко заявил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах в Москве, которые пройдут 9 сентября, подпишут все дорожные карты. Семашко отметил, что из 28 карт осталось подписать всего лишь одну по газу.

"Последнюю [карту], я думаю, мы 7-го числа [сентября] дожмём, уже 9-го числа президенты [РФ и Белоруссии] встречаются в Москве, где обсудят все дорожные карты и карты развития углубления интеграции", — сказал дипломат на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым и вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым.

Семашко допустил, что подписание этих документов может состояться в Минске 10 сентября на заседании Совмина Союзного государства Белоруссии и России.