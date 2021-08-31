ЕСПЧ не нашёл доказательств причастности России к убийству Натальи Эстемировой

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не нашёл никаких доказательств причастности Российского государства к убийству сотрудницы "Мемориала"* Натальи Эстемировой в 2009 году. Об этом говорится в опубликованном во вторник коммюнике судебной инстанции.

Напомним, лауреат ряда известных правозащитных премий Наталья Эстемирова была похищена 15 июля 2009 года в Грозном, в тот же день её тело нашли в Ингушетии. Спустя два года её сестра Светлана обратилась с жалобой в ЕСПЧ.

"Суд считает, что истец не доказала, что Наталья Эстемирова была похищена представителями государства, и что доказательства не позволяют сделать вывод о причастности государства к её убийству", — говорится в документах ЕСПЧ.

Вместе с тем организация указала, что российские власти не предоставили ей полного досье расследования убийства Эстемировой, поэтому ЕСПЧ не смог сделать вывод о том, что оно было проведено тщательно.

"Некоторые противоречия в показании экспертов остались неразрешёнными, и это вызвало сомнение в том, что расследование было эффективным", — сказано в документе.

Напомним, по факту произошедшего с правозащитницей было возбуждено два уголовных дела: в Чечне — по статье "Похищение человека", а в Ингушетии — по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Позже СМИ писали, что дела были объединены в одно дело, которое передано в Главное следственное управление СКП РФ по Южному федеральному округу.