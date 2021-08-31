Стало известно, когда Бузова вернётся на сцену МХАТа

Спектакль об Иосифе Сталине "Чудесный грузин" с участием певицы Ольги Бузовой останется в репертуаре МХАТа имени Горького. Об этом заявил художественный руководитель театра Эдуард Бояков на сборе труппы 31 августа. В преддверии нового сезона режиссёр признался, что очень доволен постановкой "Чудесный грузин" и считает её "пока ещё потенциальной удачей".

"Нам предстоит очень серьёзно с ним поработать, дотянуть. У нас в ноябре, кажется, планируется этот спектакль. Мы его подкрутим, доведём, сыграем уже в том качестве, в котором он должен быть", — сказал Бояков.