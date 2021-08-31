Стало известно, когда Бузова вернётся на сцену МХАТа
Нашумевшая постановка "Чудесный грузин", в которой певица исполняет роль Беллы Шанталь, будет доработана.
Фото © facebook / МХАТ им. М. Горького
Спектакль об Иосифе Сталине "Чудесный грузин" с участием певицы Ольги Бузовой останется в репертуаре МХАТа имени Горького. Об этом заявил художественный руководитель театра Эдуард Бояков на сборе труппы 31 августа. В преддверии нового сезона режиссёр признался, что очень доволен постановкой "Чудесный грузин" и считает её "пока ещё потенциальной удачей".
"Нам предстоит очень серьёзно с ним поработать, дотянуть. У нас в ноябре, кажется, планируется этот спектакль. Мы его подкрутим, доведём, сыграем уже в том качестве, в котором он должен быть", — сказал Бояков.
Продюсер назвал шумиху вокруг постановки беспрецедентной. По его словам, общество не готово к серьёзному, глубокому разговору о Сталине. Он отметил, что дело не только и не столько в Бузовой.
Напомним, за своё выступление Бузова получила около полумиллиона рублей. Она хвасталась, что все билеты на постановку с её участием были распроданы. В свою очередь, музыкальный критик Сергей Соседов поделился с Лайфом мнением, что своим участием в спектакле телеведущая вскрыла проблему утверждения "странных людей" на руководящие посты в российских театрах. Педагог актёрского мастерства указала на изъяны в работе Бузовой на репетиции во МХАТе. Иван Охлобыстин, напротив, считает, что если телеведущая "неожиданно раскроется в театре", то общество может обрести великую актрису.
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