Правительство Польши предложило ввести режим ЧП на границе с Белоруссией

Правительство Польши издало распоряжение о введении на границе с Белоруссией чрезвычайного положения. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

"Совет министров решил сегодня обратиться к президенту с тем, чтобы ввести чрезвычайное положение на срок 30 дней в приграничной полосе — то есть на части Подляского и Люблинского воеводств", — сказал политик, назвав ситуацию крайне напряжённой.

На территории 115 населённых пунктов Подляского и 68 Люблинского воеводств, уточнил премьер, исключат проведение массовых мероприятий в виде экскурсий, манифестаций и других. Это позволит обеспечить качество охраны границы и пресечь агрессивную деятельность и провокации. При этом ограничения "в минимальной степени" коснутся местных жителей, заверил Моравецкий. После утверждения решения кабмина президентом Польши оно немедленно вступит в силу.