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Правительство Польши предложило ввести режим ЧП на границе с Белоруссией

После утверждения решения кабмина президентом оно немедленно вступит в силу. При этом самих поляков ограничения коснутся минимально, уверяют власти.

31 августа, 11:50
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Правительство Польши издало распоряжение о введении на границе с Белоруссией чрезвычайного положения. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

"Совет министров решил сегодня обратиться к президенту с тем, чтобы ввести чрезвычайное положение на срок 30 дней в приграничной полосе — то есть на части Подляского и Люблинского воеводств", — сказал политик, назвав ситуацию крайне напряжённой.

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На территории 115 населённых пунктов Подляского и 68 Люблинского воеводств, уточнил премьер, исключат проведение массовых мероприятий в виде экскурсий, манифестаций и других. Это позволит обеспечить качество охраны границы и пресечь агрессивную деятельность и провокации. При этом ограничения "в минимальной степени" коснутся местных жителей, заверил Моравецкий. После утверждения решения кабмина президентом Польши оно немедленно вступит в силу.

Напомним, в последнее время участились обвинения со стороны Литвы, Латвии и Польши в пересечении границы мигрантами с территории Белоруссии. В свою очередь, Минск утверждает обратное, уточняя, что насильственное выдворение беженцев из стран Прибалтики сопровождается нанесением телесных повреждений. Ранее Белоруссия обвинила Польшу в подвозе беженцев к границе. А президент республики Александр Лукашенко заявил, что Варшава виновна в создании конфликта на белорусской границе. По его словам, польские пограничники отловили около 50 человек и под угрозой оружия выдавили их в соседнюю республику.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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