Лавров назвал подлыми попытки интерпретировать его слова о Сталине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал подлыми попытки интерпретации его слов про Иосифа Сталина. Дипломат напомнил, о чём конкретно говорил.

"Я сказал следующее: "Те, кто требует воспринимать Сталина как абсолютное зло, без каких-либо нюансов, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу", — сказал глава МИД РФ.

Лавров заметил, что это советский народ спас Европу от завоевания и уничтожения. И сказал он это в том смысле, что некоторые силы используют эту линию для ослабления позиций России. Дипломат также назвал подлыми попытки заявить, что "Лавров оправдывает преступления сталинизма". Такие люди никогда не достигнут результата, потому что русский народ умнее и богаче, считает министр.