Ведущий прогноза погоды вышел в эфир из эпицентра урагана, но люди на заднем фоне раскрыли его обман

На Луизиану обрушился ураган "Ида", но, смотря прогноз погоды, глаза на лоб лезут не от ужаса, а от смеха.