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Ведущий прогноза погоды вышел в эфир из эпицентра урагана, но люди на заднем фоне раскрыли его обман

На Луизиану обрушился ураган "Ида", но, смотря прогноз погоды, глаза на лоб лезут не от ужаса, а от смеха.

31 августа, 08:41

Кадры из видео © YouTube / The Weather Channel

Жители США сейчас включают канал с погодой намного чаще, чем другие, ведь побережье Штатов накрыл ураган. Вот только один момент прямого эфира совсем не пугает, а, напротив, лишь веселит зрителей. На кадрах эфира The Weather Channel, завирусившихся в Twitter, метеоролог Джим Канторе активно "борется" со стихией. Он пытается удержать равновесие, прячет лицо за козырьком — сразу ясно, что вокруг бушует ураган. Если бы не одно но.

Пока Джим страдает на переднем плане, сзади него стоит мужчина в джинсах и футболке. И тому даже не нужно занимать приземистую позу, чтобы не упасть.

Кадры из видео © YouTube / The Weather Channel

Но и на этом абсурдность ситуации не заканчивается. На втором ролике, который, видимо, был снят через считаные секунды, мужчина сзади буквально делает колесо. Потом уличный акробат просто встаёт и медленно убегает из кадра. Как будто незнакомец сделал всё для того, чтобы показать, что Канторе явно переигрывает.

Кадры из видео © YouTube / The Weather Channel

Кадры из видео © YouTube / The Weather Channel

Впрочем, вполне возможно, это не репортёр переигрывает, а мужчина на заднем плане — супергерой. Ведь урагану "Ида" присвоена четвёртая из пяти категория по шкале Саффира – Симпсона. Скорость ветра составляет 209–251 км/ч. За сутки он лишил электричества уже более 700 тысяч жителей США.

Журналистка объяснила, что кроется за вирусными кадрами, где она в хиджабе после захвата Кабула

Журналистка объяснила, что кроется за вирусными кадрами, где она в хиджабе после захвата Кабула

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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