Деми Роуз закрыла глаза и не заметила, что её снимает фотограф, пока она загорает обнажённой
Модель снова покорила сердца фанатов своими необъятными формами, которые в этот раз даже не стала ничем прикрывать.
Популярная 26-летняя модель Деми Роуз является постоянным источником вдохновения и радости для своих 17,4 млн подписчиков. Знаменитость регулярно выкладывает снимки в купальниках или откровенных нарядах, демонстрируя формы, которые поражают воображение. Но в этот раз она пошла дальше и снялась топлес, чтобы ничто не затмевало её красоту.
Девушка позировала на веранде с видом на живописный пейзаж Ибицы, Испания. Деми наслаждалась солнцем и активно работала над загаром, ведь для каждой модели внешность — это главное. Чтобы обойтись без раздражающих светлых полосок, звезда просто сняла с себя топ от купальника, оставшись в оранжевых плавках и не забыв для красоты добавить на себя несколько камней.
Вау, какая же ты невероятная! Больше таких фото!
Детка, ты выглядишь как настоящий ангел
Боже мой, Деми, твоя фигура — это просто нечто🔥
Деми Роуз — популярная британская модель, которая смогла добиться успеха в фешен-индустрии, несмотря на свои пышные формы. Раньше девушке везде отказывали из-за её низкого роста и объёмной фигуры, поэтому она стала выкладывать свои фото в "Инстаграме". Теперь у неё уже 17,4 млн подписчиков и с Деми хотят сотрудничать многие известные бренды. Девушке даже удалось исполнить мечту и пройтись по подиуму в купальнике.
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