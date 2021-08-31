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Деми Роуз закрыла глаза и не заметила, что её снимает фотограф, пока она загорает обнажённой

Модель снова покорила сердца фанатов своими необъятными формами, которые в этот раз даже не стала ничем прикрывать.

31 августа, 07:04

Фото © Instagram / demirose

Популярная 26-летняя модель Деми Роуз является постоянным источником вдохновения и радости для своих 17,4 млн подписчиков. Знаменитость регулярно выкладывает снимки в купальниках или откровенных нарядах, демонстрируя формы, которые поражают воображение. Но в этот раз она пошла дальше и снялась топлес, чтобы ничто не затмевало её красоту.

Фото © Instagram / demirose

Фото © Instagram / demirose

Девушка позировала на веранде с видом на живописный пейзаж Ибицы, Испания. Деми наслаждалась солнцем и активно работала над загаром, ведь для каждой модели внешность — это главное. Чтобы обойтись без раздражающих светлых полосок, звезда просто сняла с себя топ от купальника, оставшись в оранжевых плавках и не забыв для красоты добавить на себя несколько камней.

Фото © Instagram / demirose

Фото © Instagram / demirose

Вау, какая же ты невероятная! Больше таких фото!

gajendranmca16

Детка, ты выглядишь как настоящий ангел

vieuxromance

Боже мой, Деми, твоя фигура — это просто нечто🔥

thoughts99001

Фото © Instagram / demirose

Фото © Instagram / demirose

Деми Роуз — популярная британская модель, которая смогла добиться успеха в фешен-индустрии, несмотря на свои пышные формы. Раньше девушке везде отказывали из-за её низкого роста и объёмной фигуры, поэтому она стала выкладывать свои фото в "Инстаграме". Теперь у неё уже 17,4 млн подписчиков и с Деми хотят сотрудничать многие известные бренды. Девушке даже удалось исполнить мечту и пройтись по подиуму в купальнике.

Деми Роуз спряталась за шляпой, чтобы не краснеть от того, какой купальник она натянула на себя

Деми Роуз спряталась за шляпой, чтобы не краснеть от того, какой купальник она натянула на себя

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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