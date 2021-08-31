В Башкирии отец двоих детей оказался прикованным к постели после жестокого избиения. Видео © LIFE

Житель Башкирии оказался прикован к постели после жестокого избиения на улице во время новогодних праздников. Однако причастные к случившемуся молодые люди до сих пор остаются на свободе. С женой 30-летний Артём Разщепкин в разводе, сейчас за ним ухаживает тётя Оксана Мешкова. Она и рассказала Лайфу подробности случившегося в ночь со 2 на 3 января нападения, когда её племянник возвращался домой из гостей.

"Так получилось, что по пути он встретил ещё одного приятеля. Они шли, и возле памятника остановилась машина. Из неё вышли двое, Щепотьев и Галимов, и начали избивать", — сказала она.

Приятель Рашид сразу закрыл голову, а вот Артём не успел. От госпитализации пострадавший отказался, так как ему надо было ехать на вахту и больничный он брать не хотел. Однако последствия драки всё никак не проходили — и 23-го числа он был вынужден отправиться к врачам. Сделав рентген, доктора ахнули, ведь к ним пришёл "живой труп", ещё день-два задержки — и Артём мог просто умереть дома. Мужчине провели трепанацию черепа, какое-то время он лежал в коме.

Ещё 23-го числа Оксана отправилась к участковому, чтобы написать заявление, однако его не приняли. Тогда она обратилась в прокуратуру. В итоге правоохранители начали расследование лишь 27 января. А в феврале Мешковой поступил звонок — в ведомстве сообщили, что она может приехать и ознакомиться с материалами дела, которое закрыто. На вопрос об основании для закрытия женщине ответили, что улик недостаточно.

"Оказывается, человека избили, превратили в овощ, это недостаточно улик. Как так вообще возможно их выпустить на свободу? Я дала огласку в марте, после этого тут же заново возбуждают дело, уже якобы на одного Щепотьева, а Галимов подался в бега", — заметила Мешкова.