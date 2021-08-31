Под Саратовом пятеро подростков из неблагополучной семьи спасли село от пожара

Григорий Сидоренко рассказывает о тушении пожара подростками в селе под Саратовом. Видео © LIFE

В Саратовской области пятеро подростков, мать которых лишена родительских прав, вместе с совершеннолетним другом самостоятельно потушили крупный пожар до приезда спасателей. Инцидент произошёл 29 августа в селе Кряжим. Лайф пообщался с одним из молодых героев. Григорий Сидоренко в подробностях рассказал нам, как ребята боролись с огнём.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как несовершеннолетние без помощи взрослых тушат пламя, охватившее сухую траву и забор. Один из них заливает огонь водой из шланга, а второй сбивает пламя курткой и лопатой. Мальчишки тушили пожар в течение полутора часов, пока не приехали сотрудники местного управления МЧС России. Как позже признались подростки, справиться с огнём было не так-то просто, поскольку из-за ветра практически ничего не было видно, глаза слезились.

"Воды было недостаточно, приходилось лопатами закапывать огонь. <...> Своими силами удалось удержать пожар, чтоб не загорелся соседний огород. Был сильный ветер, сил было недостаточно", — поделился Григорий в беседе с нами.

К слову, местный портал "Вольск.ру" сообщает, что в мае текущего года мать ребят лишили родительских прав, а отцу суд вынес предупреждение. По данным опеки, родители детей постоянно злоупотребляли спиртным, а детьми никто не занимался. В доме также часто происходили конфликты, несовершеннолетних забирали в приюты.

Жители села намерены обратиться в администрацию и региональное управление МЧС России с просьбой о награждении ребят за их геройский поступок.