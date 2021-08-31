Российскую туристку в Египте насмерть сбил грузовик

В Египте грузовик сбил супружескую пару из России: женщина скончалась, её супруг доставлен в больницу. О трагедии сообщается на официальной странице Посольства России в Каире в Facebook.

"31 августа во время краткой остановки на обочине трассы туристического автобуса, следовавшего из Хургады в Каир, супружеская пара из России была сбита грузовым автомобилем. В результате инцидента женщина погибла на месте. Её муж с травмами доставлен в больницу города Суэц", — говорится в сообщении.

Посольство России в Каире и Генеральное консульство России в Хургаде оказывают необходимое содействие родным и близким погибшей россиянки. Из какого города они с мужем прибыли на отдых, сейчас уточняется.

Ранее Лайф писал, как в Турции 81-летняя россиянка погибла под колёсами мотоцикла. Пожилая женщина пыталась перейти дорогу, когда её насмерть сбил 25-летний байкер. Его задержали.