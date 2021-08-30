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Турист отправил семье фото со скалы, предсказав, что уже в следующее мгновение он сорвётся вниз

Мужчина сломал себе почти все кости в теле и пробил голову в двух местах, но смог очнуться после трёх недель комы.

30 августа, 07:43

Фото © YouTube / Hot News Today

Чудо спасло 36-летнего Имрана Чаудри, когда он решил отправиться в пеший поход по Пик-дистрикту — популярной у туристов горной системе в Великобритании. День был ветреный, поэтому подъём дался мужчине нелегко. Но когда он взобрался на вершину, то смог сделать несколько крутых фото и отправить их семье. Он снял небольшое видео для подписчиков в "Фейсбуке", где заявил им, что упасть в этом месте — верная гибель.

Фото © YouTube / Hot News Today

Фото © YouTube / Hot News Today

Позже Имран принялся спускаться вниз, но внезапно у него потемнело перед глазами и он рухнул вниз с высоты в 61 метр. К счастью, это увидели другие туристы, которые сразу же вызвали скорую. Медицинский вертолёт совершил невозможное, приземлившись в таких погодных условиях, а парамедики сами едва не пострадали из-за крошащейся земли под ногами. Но Имрана с серьёзными травмами удалось доставить в больницу.

Фото © YouTube / Hot News Today

Фото © YouTube / Hot News Today

Там у него обнаружили переломы руки и плеча, обеих ног, позвоночника, а череп парня был пробит в двух местах, и кость задела мозг. Имрана погрузили на три недели в кому, а когда он очнулся, то не поверил, что всё ещё жив. Он поблагодарил всех, кто помог ему в тот ужасный момент, и теперь вот уже полгода продолжает лечение в больнице, пишет The Sun.

Фото © YouTube / Hot News Today

Фото © YouTube / Hot News Today

Без этих людей на горе, которые проявили участие, без медиков, которые прилетели на вызов, меня бы здесь не было. Люди, которые спасли меня, — настоящие ангелы. Я знаю, как тяжело им пришлось, и я очень им благодарен за всё

Имран Чаудри

Комментарий под видео спас жизнь блогеру, который всё это время не замечал опухоль на своей шее

Комментарий под видео спас жизнь блогеру, который всё это время не замечал опухоль на своей шее

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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