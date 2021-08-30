Турист отправил семье фото со скалы, предсказав, что уже в следующее мгновение он сорвётся вниз
Мужчина сломал себе почти все кости в теле и пробил голову в двух местах, но смог очнуться после трёх недель комы.
Чудо спасло 36-летнего Имрана Чаудри, когда он решил отправиться в пеший поход по Пик-дистрикту — популярной у туристов горной системе в Великобритании. День был ветреный, поэтому подъём дался мужчине нелегко. Но когда он взобрался на вершину, то смог сделать несколько крутых фото и отправить их семье. Он снял небольшое видео для подписчиков в "Фейсбуке", где заявил им, что упасть в этом месте — верная гибель.
Позже Имран принялся спускаться вниз, но внезапно у него потемнело перед глазами и он рухнул вниз с высоты в 61 метр. К счастью, это увидели другие туристы, которые сразу же вызвали скорую. Медицинский вертолёт совершил невозможное, приземлившись в таких погодных условиях, а парамедики сами едва не пострадали из-за крошащейся земли под ногами. Но Имрана с серьёзными травмами удалось доставить в больницу.
Там у него обнаружили переломы руки и плеча, обеих ног, позвоночника, а череп парня был пробит в двух местах, и кость задела мозг. Имрана погрузили на три недели в кому, а когда он очнулся, то не поверил, что всё ещё жив. Он поблагодарил всех, кто помог ему в тот ужасный момент, и теперь вот уже полгода продолжает лечение в больнице, пишет The Sun.
Без этих людей на горе, которые проявили участие, без медиков, которые прилетели на вызов, меня бы здесь не было. Люди, которые спасли меня, — настоящие ангелы. Я знаю, как тяжело им пришлось, и я очень им благодарен за всё
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