Ростовская "ведьма" во время жуткого обряда принесла в жертву себя и свою годовалую дочь

В "логове" колдуньи полицейские обнаружили множество дьявольских атрибутов, пентаграмм, клочков жжёной бумаги. Нашли и ритуальный стол с зеркалом, а также фото молодой пары. Кто они, пока не известно.