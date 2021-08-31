Ростовская "ведьма" во время жуткого обряда принесла в жертву себя и свою годовалую дочь
В "логове" колдуньи полицейские обнаружили множество дьявольских атрибутов, пентаграмм, клочков жжёной бумаги. Нашли и ритуальный стол с зеркалом, а также фото молодой пары. Кто они, пока не известно.
Фото © LIFE
Жители одного из многоквартирных домов в Ленинском районе Ростова-на-Дону обратились в полицию с жалобой на невыносимый трупный запах, который разносился по подъезду. Прибывшие по адресу правоохранители быстро вычислили квартиру – виновницу смрада, но дверь никто не открывал. Выломав её, сотрудники оказались в настоящем "ведьмином логове". Как сообщают источники Лайфа, на матрасе посреди комнаты лежало обнажённое тело женщины, а под ней — труп годовалого ребёнка. По предварительной версии, "ведьма" сперва расправилась с малышом, а затем нанесла смертельные увечья самой себе. И всё ради какого-то жуткого магического ритуала.
Заклинание на стенах в квартире "ведьмы" Елизаветы.
Фото © LIFE
В "ведьминской" квартире полицейские обнаружили множество дьявольских атрибутов, пентаграмм и клочков жжёной бумаги. Нашли и ритуальный стол, на котором располагался квадратный лист фанеры с зеркалом внутри и чёрными рисунками по контуру. Само зеркало было перечёркнуто чем-то похожим на кровь. Здесь же находился нож и фотография молодой пары. Возможно, на этих мужчину и женщину "ведьма" пыталась как-то воздействовать с помощью магии.
Следователи установили личность погибшей. Ею оказалась 33-летняя Елизавета Ц. Соседи охарактеризовали её как замкнутую и скрытную. В магазин женщина выходила по ночам, собирала травы во дворе дома, читала заклинания на непонятном языке и неоднократно практиковала ритуалы с жертвоприношениями: ранее она убила ради обряда чёрного петуха и даже не пожалела собственного кота. Труп животного следователи также обнаружили в квартире.
Ритуальный столик в квартире "ведьмы" Елизаветы.
Фото © LIFE
Фото молодой пары в "ведьмином" логове.
Фото © LIFE
Бывший сожитель и биологический отец убитого ребёнка 27-летний Антон Х. сообщил следователям, что давно не проживает с Елизаветой, а в последний раз приходил к ней в гости в мае 2021 года. Уже тогда, со слов мужчины, она вела себя неадекватно и ему показалось, что девушка страдает психическим расстройством. В квартире своей бывшей мужчина увидел свои фотографии со следами полосок крови и горящими рядом свечами. Испугавшись увиденного, в гости к Елизавете он больше не приходил. Разорвала девушка и отношения со своими родителями. Отец и мать неоднократно покупали ей новые телефоны, чтобы дочь была с ними на связи, но та постоянно выбрасывала гаджеты. В "ведьмином логове" оперативники не обнаружили никаких электронных устройств.
Ранее Лайф рассказывал о сатанистах Андрее Трегубенко и Ольге Большаковой, которых задержали за наркотики в начале августа, однако во время допроса выяснились более шокирующие детали. Парня и девушку подозревают в двух убийствах, расчленении и каннибализме — об этом они сами рассказали правоохранителям. Им уже предъявлены обвинения.
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