Суд заочно арестовал трёх сооснователей финансовой пирамиды Finiko

Все трое объявлены в международный розыск. С момента задержания или пересечения границы с Россией они должны быть арестованы.

Напомним, 30 июля в Казани задержали сооснователя финансовой организации Finiko Кирилла Доронина, Вахитовский районный суд арестовал его до 28 сентября. В июле в правоохранительные органы пожаловались сотни вкладчиков Finiko, они заявили, что не могут вывести свои денежные средства из личного кабинета, а их аккаунты оказались недоступны. Суммы ущерба варьировались от ста тысяч до десяти миллионов рублей.