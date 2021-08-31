Суд заочно арестовал трёх сооснователей финансовой пирамиды Finiko
Четвёртый участник мошеннической схемы Кирилл Доронин был задержан и заключён под стражу в конце июля.
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Вахитовский районный суд Казани заочно арестовал трёх сооснователей финансовой пирамиды Finiko — братьев Марата и Эдмунда Сабировых, а также Зыгмунта Зыгмунтовича.
Все трое объявлены в международный розыск. С момента задержания или пересечения границы с Россией они должны быть арестованы.
Напомним, 30 июля в Казани задержали сооснователя финансовой организации Finiko Кирилла Доронина, Вахитовский районный суд арестовал его до 28 сентября. В июле в правоохранительные органы пожаловались сотни вкладчиков Finiko, они заявили, что не могут вывести свои денежные средства из личного кабинета, а их аккаунты оказались недоступны. Суммы ущерба варьировались от ста тысяч до десяти миллионов рублей.
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