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Суд заочно арестовал трёх сооснователей финансовой пирамиды Finiko

Четвёртый участник мошеннической схемы Кирилл Доронин был задержан и заключён под стражу в конце июля.

31 августа, 12:01
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Вахитовский районный суд Казани заочно арестовал трёх сооснователей финансовой пирамиды Finiko — братьев Марата и Эдмунда Сабировых, а также Зыгмунта Зыгмунтовича.

Все трое объявлены в международный розыск. С момента задержания или пересечения границы с Россией они должны быть арестованы.

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Напомним, 30 июля в Казани задержали сооснователя финансовой организации Finiko Кирилла Доронина, Вахитовский районный суд арестовал его до 28 сентября. В июле в правоохранительные органы пожаловались сотни вкладчиков Finiko, они заявили, что не могут вывести свои денежные средства из личного кабинета, а их аккаунты оказались недоступны. Суммы ущерба варьировались от ста тысяч до десяти миллионов рублей.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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