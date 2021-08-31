Новым президентом Эстонии избрали директора Национального музея
За кандидатуру Кариса проголосовало 72 депутата при условии, что поддержать её должно было не менее 68 парламентариев.
Фото © ТАСС / EPA / TOMS KALNINS
Директор Эстонского национального музея Алар Карис избран президентом республики. Парламент принял данное решение на закрытом голосовании.
Alar Karis was elected 🇪🇪 President of Estonia. He received 72 votes at the secret ballot. pic.twitter.com/dxByCOQLmP— Riigikogu (@Riigikogu) August 31, 2021
Во втором туре голосования кандидатуру Кариса поддержало 72 депутата из 101 при необходимых 68 голосах. В голосовании участвовало 80 депутатов.
Предшественница Кариса Керсти Кальюлайд занимала пост главы Эстонии с 10 октября 2016 года.
Ранее Лайф писал, что МИД Эстонии решил отказать в визе российскому дипломату. Это ответ Таллина на высылку Москвой сотрудника эстонской дипмиссии.
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