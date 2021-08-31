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Новым президентом Эстонии избрали директора Национального музея

За кандидатуру Кариса проголосовало 72 депутата при условии, что поддержать её должно было не менее 68 парламентариев.

31 августа, 12:08
<p>Фото © ТАСС / EPA / TOMS KALNINS</p>

Фото © ТАСС / EPA / TOMS KALNINS

Директор Эстонского национального музея Алар Карис избран президентом республики. Парламент принял данное решение на закрытом голосовании.

Во втором туре голосования кандидатуру Кариса поддержало 72 депутата из 101 при необходимых 68 голосах. В голосовании участвовало 80 депутатов.

Предшественница Кариса Керсти Кальюлайд занимала пост главы Эстонии с 10 октября 2016 года.

Ранее Лайф писал, что МИД Эстонии решил отказать в визе российскому дипломату. Это ответ Таллина на высылку Москвой сотрудника эстонской дипмиссии.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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