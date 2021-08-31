Лавров — об украинских властях: Всё тупиковее и тупиковее
Министр иностранных дел РФ признался, что "даже не знает, чего ожидать" от Киева.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров дал характеристику властям Украины: по мнению министра, каждый киевский режим оказывается тупиковее предыдущего.
"Что касается украинского кризиса, там в принципе каждый режим становится всё тупиковее и тупиковее. Я даже не знаю, чего ожидать", — сказал он в ходе переговоров со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном.
А ранее Сергей Лавров, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского по Дню крещения Руси, в шутку указал, что от киевских властей можно ожидать присвоения и других праздников — даже Нового года.
Комментариев: 0