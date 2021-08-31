Ещё когда актриса Рената Литвинова училась в институте, она подружилась с режиссёром и сценаристом Алексеем Балабановым. Об этом рассказала вдова продюсера Надежда Васильева. По её словам, девушка просто очень нравилась её мужу, передаёт портал "Дни.ру".

"У них свои отношения были, в которые никто не влезал. Рената к нему относилась как к младшему брату. А он — как к очень интересной девушке. Он её звал Ренатка за глаза. Он её любил, а она его любила. И мне это очень нравилось", — призналась Васильева в эфире шоу "Скажи Гордеевой" на "Ютубе".

Также женщина упомянула о проблемах мужа с алкоголем. Она пыталась сдерживать режиссёра, однако это было невозможно из-за его пьющего окружения. При этом она добавила, что умер Балабанов из-за того, что бросил пить.

"Сердечная мышца изнашивается, и потом если её не поддерживать лекарствами, то она уже изношенная и рвётся. Она поддерживается либо лекарствами, либо ограниченным количеством алкоголя. Нельзя резко бросать курить и пить после пятидесяти", — заметила Васильева.