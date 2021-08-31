НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Он её звал Ренатка за глаза": Вдова Балабанова рассказала о любви режиссёра к Литвиновой

Звезда относилась к нему как к младшему брату, в их отношения никто не лез, заметила Надежда Васильева.

31 августа, 13:12
<p>Алексей Балабанов и Рената Литвинова. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CAKClHoqWsg/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">renatalitvinovaofficiall</a></p>

Алексей Балабанов и Рената Литвинова. Фото © Instagram / renatalitvinovaofficiall

Ещё когда актриса Рената Литвинова училась в институте, она подружилась с режиссёром и сценаристом Алексеем Балабановым. Об этом рассказала вдова продюсера Надежда Васильева. По её словам, девушка просто очень нравилась её мужу, передаёт портал "Дни.ру".

"У них свои отношения были, в которые никто не влезал. Рената к нему относилась как к младшему брату. А он — как к очень интересной девушке. Он её звал Ренатка за глаза. Он её любил, а она его любила. И мне это очень нравилось", — призналась Васильева в эфире шоу "Скажи Гордеевой" на "Ютубе".

Также женщина упомянула о проблемах мужа с алкоголем. Она пыталась сдерживать режиссёра, однако это было невозможно из-за его пьющего окружения. При этом она добавила, что умер Балабанов из-за того, что бросил пить.

"Дураки, что обиделись": Сухоруков назвал свалкой и глупостью скандал вокруг перевода слова "бандеровец" в "Брате-2" на Netflix

"Дураки, что обиделись": Сухоруков назвал свалкой и глупостью скандал вокруг перевода слова "бандеровец" в "Брате-2" на Netflix

"Сердечная мышца изнашивается, и потом если её не поддерживать лекарствами, то она уже изношенная и рвётся. Она поддерживается либо лекарствами, либо ограниченным количеством алкоголя. Нельзя резко бросать курить и пить после пятидесяти", — заметила Васильева.

А ранее вдова Галина Юркова раскрыла жуткие подробности гибели сына режиссёра Георгия Данелии. По её словам, за несколько минут до смерти 26-летний Николай успел связаться с родной матерью. Он просил её о помощи, но было слишком поздно — телефонная трубка выпала из его рук.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1