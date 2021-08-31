Месячная выплата по ипотеке не должна превышать 40% от общего дохода семьи. Об этом порталу Ura.ru рассказала президент "Международной академии ипотеки и недвижимости" Ирина Радченко.

"Есть такой стандарт — 40%. Когда проходит андеррайтинг (оценка потенциального заёмщика) в банке, смотрится, чтобы квартира, которую выбрал заёмщик, и ипотечный кредит не превышал эту сумму", — отметила Радченко.

Вице-президент общественной организации "Опора России" Евгений Шлеменков уточнил, что после выплат по ипотеке на каждого члена семьи в месяц должно остаться не менее 30 тысяч рублей.

"Тогда можно спокойно жить. Если он меньше, у семьи будут проблемы, — добавил Шлеменков. — Если ты хочешь получить ипотеку и надо платить 60 тысяч, а у тебя три человека в семье, то доход должен быть где-то 150 тысяч рублей. Люди влезают и в худшие ситуации. Но, как правило, это кончается не здорово".

При этом эксперт не советует стараться снизить месячные платежи за счёт оформления кредита на более длительный срок.