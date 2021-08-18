"Преступление на Казани": Кому понадобилось сравнивать казанского стрелка с Раскольниковым Публицист Мария Дегтерева — о спектакле "Преступление и наказание" про убийцу школьников в Казани, которым решил прославиться московский театр. 17 августа, 21:40 Фото © ТАСС / Максим Зарецкий

Центральный академический театр Российской Армии одарил мир новым спектаклем — "Преступление и наказание (Раскольников / Галявиев)". Вы всё верно поняли. Речь идёт о казанском стрелке, расстреливавшем недавно детей в школе. Зрителю предлагается погрузиться в тяжёлые душевные переживания убийцы. Режиссёр Александр Плотников организовал постановку в рамках мастерской молодой режиссуры "Достоевский рядом".

— Режиссёр хотел бы соотнести мысли и действия убийцы детей в Казани с мыслями Раскольникова из "Преступления и наказания". Он находит параллели в их отношении к матери, к людям, похожесть мыслей сегодняшнего антигероя из Казани и Раскольникова. Мы хотели этой мастерской показать, что Достоевский рядом с нами, он в нас, что его тексты и идеология сегодня актуальны, — сообщает замдиректора по развитию театра Милена Авимская.

Тут, конечно, прекрасно всё. Не знаю, читала ли Милена Авимская произведение Фёдора Михайловича, но, думаю, доживи Достоевский до наших дней и прочти её соображения — вырвал бы себе бороду.

Тут следует объяснить внятно и один раз: диалектика романа "Преступление и наказание" не только сложнее устроена, чем могут себе вообразить сотрудники этого интересного театра, она в первую очередь абстрактна. Большой писатель (не только Достоевский, любой), рассуждая о морали и этике, апеллирует к высоким абстракциям, а не к полосе в жёлтой газете. Главный герой романа у Достоевского руководствуется чем угодно, только не психозом и желанием прославиться. Недаром вслед за замыленной цитатой "Тварь я дрожащая или право имею" автор вкладывает в уста Раскольникова такие слова: "Убить и всю вину взять на себя". Вторая часть фразы — не что иное, как апелляция к Евангелию. Это я для тех молодых режиссёров рассказываю, которые забыли окончить общеобразовательную школу. То есть Достоевский о христианстве рассуждает, о пределах гуманизма, о внутреннем праве.

А вовсе не о муках очевидного сознательного убийцы детей. Даже если прочитать роман совсем не тем местом, которым принято читать книги, притянуть его содержание к недавней трагедии у человека среднестатистического получится с трудом. Тут надо иметь особое устройство психики и мозга!

Лично я глубоко убеждена, что авторы попросту используют трагедию в качестве хайпа. Ну и рекламы. Пиар на детских костях. И это было бы ещё полбеды. Из-за подобной постановки может произойти то, что повлечёт новые трагедии, в частности идеализацию преступника. У подростков, как известно, гибкая психика, к событиям колумбайновской тематики они тяготеют и относятся с неподдельным интересом. Стоит только вспомнить многочисленные комментарии девушек на форумах сразу после трагедии — какой, мол, красивый.

Вспоминается байка из школьного детства про девочку, которая, не прочитав романа Достоевского, написала сочинение. По её версии, произведение называлось "Преступление на Казани". Всё это вместе даёт серьёзные основания опасаться по поводу эффекта, который может произвести подобный спектакль на юные умы.

И ситуация эта, честно говоря, не очень простая. С одной стороны, я человек, который методично и последовательно выступает против всяческой цензуры. С другой — то, что я наблюдаю, вся эта постановка — в первую очередь огромная общечеловеческая пакость. Переворачивание идей большого писателя и пляски на детских костях.

Надеюсь, повтор этого спектакля-перевёртыша если и состоится ещё раз, то хотя бы провалится на премьере. Верю в своих сограждан!

Авторы Мария Дегтерева