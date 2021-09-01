Политолог раскрыл причины отказа Байдена от совместной пресс-конференции с Зеленским
По словам собеседника Лайфа, решение американского лидера обусловлено несколькими факторами. И тем более после событий в Афганистане ему сейчас не до этого.
Джо Байден. Фото © Facebook / Joe Biden
Доцент философского факультета МГУ имени Ломоносова, политолог Борис Межуев рассказал Лайфу, почему президент США Джо Байден не собирается проводить совместную пресс-конференцию с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
По словам нашего собеседника, решение американского лидера связано с несколькими факторами. В первую очередь, как указал политолог, после событий в Афганистане Байдену сейчас немного не до пресс-конференций. Политик хорошо понимает, что там могут снова завалить его вопросами, отвечать на которые он с охотой избегает.
"Второй момент, который тоже возможен, что нет какого-то вдохновляющего, в первую очередь Украину, результата переговоров. Украина, по всей видимости, хотела бы каких-то громких заявлений, по тому же "Северному потоку – 2". Но, видимо, Байден на это не пойдёт, так как сохраняет договорённости с Меркель, что не очень устраивает Зеленского", — отметил эксперт.
Собеседник добавил, что Байден в принципе не любит подобного рода мероприятия, поскольку зачастую отвечает на первые три вопроса от журналистов, а потом уходит.
Лайф рассказывал, что 1 сентября запланирована встреча Владимира Зеленского с президентом Джо Байденом. Предполагается, что ключевой темой станет привлечение США к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. А также стороны намерены обсудить "Северный поток – 2" и гарантии энергетической безопасности для Украины.
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