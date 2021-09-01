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Политолог раскрыл причины отказа Байдена от совместной пресс-конференции с Зеленским

По словам собеседника Лайфа, решение американского лидера обусловлено несколькими факторами. И тем более после событий в Афганистане ему сейчас не до этого.

1 сентября, 09:50
<p>Джо Байден. Фото © Facebook /<a href="https://www.facebook.com/joebiden/photos/10157524019506104/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Joe Biden</a></p>

Джо Байден. Фото © Facebook / Joe Biden

Доцент философского факультета МГУ имени Ломоносова, политолог Борис Межуев рассказал Лайфу, почему президент США Джо Байден не собирается проводить совместную пресс-конференцию с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По словам нашего собеседника, решение американского лидера связано с несколькими факторами. В первую очередь, как указал политолог, после событий в Афганистане Байдену сейчас немного не до пресс-конференций. Политик хорошо понимает, что там могут снова завалить его вопросами, отвечать на которые он с охотой избегает.

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"Второй момент, который тоже возможен, что нет какого-то вдохновляющего, в первую очередь Украину, результата переговоров. Украина, по всей видимости, хотела бы каких-то громких заявлений, по тому же "Северному потоку – 2". Но, видимо, Байден на это не пойдёт, так как сохраняет договорённости с Меркель, что не очень устраивает Зеленского", — отметил эксперт.

Собеседник добавил, что Байден в принципе не любит подобного рода мероприятия, поскольку зачастую отвечает на первые три вопроса от журналистов, а потом уходит.

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Лайф рассказывал, что 1 сентября запланирована встреча Владимира Зеленского с президентом Джо Байденом. Предполагается, что ключевой темой станет привлечение США к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. А также стороны намерены обсудить "Северный поток – 2" и гарантии энергетической безопасности для Украины.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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