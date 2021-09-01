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СМИ предложили Байдену рассказать Зеленскому "горькую правду"

Американскому лидеру стоит поступить с украинским коллегой так же, как с президентом Афганистана Ашрафом Гани, считает журналист.

31 августа, 22:11
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/joebiden/?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Joe Biden</a></p>

Фото © Facebook / Joe Biden

Президенту США Джо Байдену следует рассказать своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому правду об интересах Вашингтона в Киеве. Такое мнение высказал журналист Мэтью Май.

В своей статье для издания Business Insider он предлагает американскому лидеру поступить с Владимиром Зеленским так же, как он поступил в своё время с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Май напомнил, что Байден в ходе встречи с афганским коллегой заявил, что Кабул неизбежно столкнётся с проблемами после вывода американских военных.

"Сигнал был предельно ясен. Прошло 20 лет, потрачено два триллиона долларов, 2 500 американцев погибли, но обстановка в Афганистане не претерпела фундаментальных изменений", — пояснил Май.

Колумнист уверен, что политические решения администрации Байдена отражают второстепенную значимость безопасности Украины для национальных интересов США.

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Зеленский же недавно выражал надежду на помощь Запада в создании "мощного флота" на Украине. По его словам, в этом вопросе Киев уже заручился поддержкой у Великобритании. Теперь же на очереди США.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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