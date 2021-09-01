СМИ предложили Байдену рассказать Зеленскому "горькую правду"

Президенту США Джо Байдену следует рассказать своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому правду об интересах Вашингтона в Киеве. Такое мнение высказал журналист Мэтью Май.

В своей статье для издания Business Insider он предлагает американскому лидеру поступить с Владимиром Зеленским так же, как он поступил в своё время с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Май напомнил, что Байден в ходе встречи с афганским коллегой заявил, что Кабул неизбежно столкнётся с проблемами после вывода американских военных.

"Сигнал был предельно ясен. Прошло 20 лет, потрачено два триллиона долларов, 2 500 американцев погибли, но обстановка в Афганистане не претерпела фундаментальных изменений", — пояснил Май.

Колумнист уверен, что политические решения администрации Байдена отражают второстепенную значимость безопасности Украины для национальных интересов США.