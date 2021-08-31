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Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Украине, включающий ракеты Javelin

Также подготовлено новое соглашение, которое расширяет сотрудничество стран в вопросах Чёрного моря, кибербезопасности и разведке.

31 августа, 19:47
<p>Фото © <a href="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Javelin3.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

США направят Украине новый пакет военной помощи. Согласно заявлению министра обороны США Ллойда Остина, сумма составит $60 млн. Будут поставлены в том числе противотанковые ракеты Javelin.

"Как вам известно, президент Байден одобрил новый пакет военной помощи на 60 млн долларов, который включает противотанковые ракетные комплексы Javelin и другое", — сказал он.

При этом в Пентагоне также сообщили, что между Украиной и США подготовлено новое оборонное соглашение. Оно расширяет сотрудничество стран в вопросах Чёрного моря, кибербезопасности и разведке.

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А не так давно президент Украины Владимир Зеленский понадеялся на помощь Запада в создании "мощного флота" на Украине. По его словам, в этом вопросе Киев уже заручился поддержкой у Великобритании. Теперь же на очереди США.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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