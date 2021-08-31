Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Украине, включающий ракеты Javelin

США направят Украине новый пакет военной помощи. Согласно заявлению министра обороны США Ллойда Остина, сумма составит $60 млн. Будут поставлены в том числе противотанковые ракеты Javelin.

"Как вам известно, президент Байден одобрил новый пакет военной помощи на 60 млн долларов, который включает противотанковые ракетные комплексы Javelin и другое", — сказал он.

При этом в Пентагоне также сообщили, что между Украиной и США подготовлено новое оборонное соглашение. Оно расширяет сотрудничество стран в вопросах Чёрного моря, кибербезопасности и разведке.