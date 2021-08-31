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"Невероятный профессионализм": Байден назвал вывод войск США из Афганистана чрезвычайно успешным

По словам американского лидера, удалось вывезти из этой страны 90% находившихся там граждан Америки, которые пожелали выехать.

31 августа, 19:36
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/joebiden/?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Joe Biden</a></p>

Фото © Facebook / Joe Biden

Президент США Джо Байден заявил, что вывод войск из Афганистана, по его мнению, был чрезвычайно успешным. Он сказал об этом, выступая с речью, посвящённой данной операции.

"Чрезвычайный успех этой миссии был достигнут благодаря невероятному профессионализму и самоотверженности американских военнослужащих, а также наших дипломатов и специалистов в сфере разведки", — сказал Байден в Белом доме.

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Он отметил, что несколько недель участникам операции пришлось рисковать жизнями, "чтобы вывезти из страны американских граждан, афганцев, которые нам помогали, граждан стран-союзниц и партнёров и других людей на борту самолётов". По данным американского лидера, из Афганистана были вывезены 90% находившихся там граждан США, которые выразили желание покинуть эту страну.

Ранее Лайф сообщал, что в США доставили тела американских солдат, погибших при теракте в Кабуле. Жертвами серии взрывов около аэропорта афганской столицы стали 13 военнослужащих Армии США. Байден прибыл в Делавэр, чтобы принять участие в церемонии чествования погибших военных. Глава государства стоял в тишине, прижав правую руку к груди, когда гробы с телами солдат несли мимо него с самолёта C-17 Globemaster. Политик также встретился с семьями погибших военных.

Напомним, 26 августа у воздушной гавани столицы Афганистана прогремела серия взрывов: первый произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник, второй — возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, он мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. При этом в Пентагоне заявили, что взрыв был один. Ответственность за теракты взяло на себя ИГИЛ*. Этот день стал самым смертоносным для американских военных в Афганистане с 2011 года.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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