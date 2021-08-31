Президент США Джо Байден заявил, что вывод войск из Афганистана, по его мнению, был чрезвычайно успешным. Он сказал об этом, выступая с речью, посвящённой данной операции.

"Чрезвычайный успех этой миссии был достигнут благодаря невероятному профессионализму и самоотверженности американских военнослужащих, а также наших дипломатов и специалистов в сфере разведки", — сказал Байден в Белом доме.

Он отметил, что несколько недель участникам операции пришлось рисковать жизнями, "чтобы вывезти из страны американских граждан, афганцев, которые нам помогали, граждан стран-союзниц и партнёров и других людей на борту самолётов". По данным американского лидера, из Афганистана были вывезены 90% находившихся там граждан США, которые выразили желание покинуть эту страну.

Ранее Лайф сообщал, что в США доставили тела американских солдат, погибших при теракте в Кабуле. Жертвами серии взрывов около аэропорта афганской столицы стали 13 военнослужащих Армии США. Байден прибыл в Делавэр, чтобы принять участие в церемонии чествования погибших военных. Глава государства стоял в тишине, прижав правую руку к груди, когда гробы с телами солдат несли мимо него с самолёта C-17 Globemaster. Политик также встретился с семьями погибших военных.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана.