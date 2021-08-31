ВОЗ взяла на контроль "колумбийский" мю-штамм коронавируса

Всемирная организация здравоохранения внесла штамм коронавируса B.1.621, который выявили в январе в Колумбии, в список мониторинга как "вариант, вызывающий интерес" (VOI). Согласно данным ВОЗ, штамм начали отслеживать 30 августа.

Штаммы группы VOI — это варианты коронавируса SARS-CoV-2, имеющие "генетические изменения, которые, как прогнозируется или как известно, влияют на такие характеристики вируса, как заразность, тяжесть протекания болезни, способность избегать воздействия иммунитета, а также избегать диагностики и терапии". Кроме того, эти варианты могут приводить к значительному распространению инфекции в различных общинах с увеличением числа случаев заболевания.

Также отмечается, что существует более опасная группа штаммов — "варианты, вызывающие обеспокоенность" — VOC. Туда входят штаммы "альфа", "бета", "гамма" и "дельта". По данным ВОЗ, эти варианты легче распространяются, вызывают более тяжёлое заболевание, избегают иммунной реакции организма, а также меняют клиническую картину или же снижают эффективность применяемых против них инструментов в сфере здравоохранения.