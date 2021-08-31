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ВОЗ взяла на контроль "колумбийский" мю-штамм коронавируса

Этот вариант инфекции добавлен в раздел "вызывающий интерес" (VOI), в то время как "индийский" дельта-штамм находится в разделе "вызывающих обеспокоенность".

31 августа, 19:22
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Всемирная организация здравоохранения внесла штамм коронавируса B.1.621, который выявили в январе в Колумбии, в список мониторинга как "вариант, вызывающий интерес" (VOI). Согласно данным ВОЗ, штамм начали отслеживать 30 августа.

Штаммы группы VOI — это варианты коронавируса SARS-CoV-2, имеющие "генетические изменения, которые, как прогнозируется или как известно, влияют на такие характеристики вируса, как заразность, тяжесть протекания болезни, способность избегать воздействия иммунитета, а также избегать диагностики и терапии". Кроме того, эти варианты могут приводить к значительному распространению инфекции в различных общинах с увеличением числа случаев заболевания.

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Также отмечается, что существует более опасная группа штаммов — "варианты, вызывающие обеспокоенность" — VOC. Туда входят штаммы "альфа", "бета", "гамма" и "дельта". По данным ВОЗ, эти варианты легче распространяются, вызывают более тяжёлое заболевание, избегают иммунной реакции организма, а также меняют клиническую картину или же снижают эффективность применяемых против них инструментов в сфере здравоохранения.

Ранее учёные назвали главную причину смерти пациентов с тяжёлой формой ковида. Согласно выводам американских экспертов, в тканях органов дыхания умерших находилось в десять раз больше частиц инфекции, чем в лёгких выживших пациентов.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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