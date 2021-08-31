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Instagram удалил пост памяти первого главы ДНР Захарченко

Соцсеть аргументировала такое действие недопустимым содержанием сообщения. Отметим, что в публикации председатель крымского парламента называл экс-главу ДНР русским патриотом.

31 августа, 19:04

Фото © Pexels

Instagram удалил пост главы парламента Крыма о погибшем в Донецке Захарченко. Фото © Facebook / Владимир Константинов

Instagram удалил пост главы парламента Крыма о погибшем в Донецке Захарченко. Фото © Facebook / Владимир Константинов

"Инстаграм" удалил пост, размещённый в аккаунте главы парламента Крыма Владимира Константинова по случаю третьей годовщины со дня убийства экс-главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Модераторы соцсети, мотивируя такое решение, сослались на упоминание неких якобы опасных организаций.

"Instagram удалил публикацию, аргументировав это тем, что в ней якобы содержится насилие или упоминание опасных организаций", — рассказала РИА "Новости" пресс-секретарь главы крымского парламента Кристина Попкова.

Тем временем подобная публикация сохранилась в "Фейсбуке", в ней указано, что первый глава ДНР Захарченко являлся "настоящим бойцом, русским патриотом, неутомимым защитником русского мира, примером для подражания, символом стойкости и достоинства Новороссии". В посте Константинов выразил уверенность, что "дело Захарченко будет продолжено, Донбасс реализует своё право на самоопределение, а его подлые убийцы получат по заслугам".

Улицу в Симферополе назовут в честь первого главы ДНР Александра Захарченко

Улицу в Симферополе назовут в честь первого главы ДНР Александра Захарченко

Напомним, 31 августа 2018 года в центре Донецка в ресторане "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого Александр Захарченко получил смертельное ранение в голову. Он скончался в больнице. Также в результате теракта погиб охранник Захарченко Вячеслав Доценко и было ранено 11 человек.

Ранее Лайф сообщал, что главком украинской армии призвал готовиться к наступлению на Донбасс. Валерий Залужный выразил желание получить от Киева соответствующее вооружение.

Использованный Швед. Почему убийца Александра Захарченко задержан на Украине

Использованный Швед. Почему убийца Александра Захарченко задержан на Украине

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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