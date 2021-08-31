Instagram удалил пост памяти первого главы ДНР Захарченко

Instagram удалил пост главы парламента Крыма о погибшем в Донецке Захарченко. Фото © Facebook / Владимир Константинов

"Инстаграм" удалил пост, размещённый в аккаунте главы парламента Крыма Владимира Константинова по случаю третьей годовщины со дня убийства экс-главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Модераторы соцсети, мотивируя такое решение, сослались на упоминание неких якобы опасных организаций.

"Instagram удалил публикацию, аргументировав это тем, что в ней якобы содержится насилие или упоминание опасных организаций", — рассказала РИА "Новости" пресс-секретарь главы крымского парламента Кристина Попкова.

Тем временем подобная публикация сохранилась в "Фейсбуке", в ней указано, что первый глава ДНР Захарченко являлся "настоящим бойцом, русским патриотом, неутомимым защитником русского мира, примером для подражания, символом стойкости и достоинства Новороссии". В посте Константинов выразил уверенность, что "дело Захарченко будет продолжено, Донбасс реализует своё право на самоопределение, а его подлые убийцы получат по заслугам".

Напомним, 31 августа 2018 года в центре Донецка в ресторане "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого Александр Захарченко получил смертельное ранение в голову. Он скончался в больнице. Также в результате теракта погиб охранник Захарченко Вячеслав Доценко и было ранено 11 человек.