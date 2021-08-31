"Не благодарите": Захарова посоветовала офису Зеленского переименовать Украину в Укрусь
После высказываний пресс-секретаря делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича стало понятно, над чем на самом деле работает офис украинского лидера, указала дипломат.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Идею о переименовании Украины в Русь-Украину, которую озвучили в офисе лидера Незалежной Владимира Зеленского, не оставила без внимания официальный представитель МИД России Мария Захарова. В посте в телеграм-канале дипломат даже предложила Киеву свой вариант названия.
"Во-первых, здорово, что мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского. А то, не скрою, были вопросы. Во-вторых, дарю — Укрусь. Не благодарите", — написала Захарова.
Как писал Лайф, в офисе Зеленского предложили переименовать Незалежную в Русь-Украину. В Киеве также заявили о желании отобрать бренд "русских". Там подчеркнули, что Украина и есть Русь, а вот Москва на это наследие может "претендовать с натяжкой".
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