Идею о переименовании Украины в Русь-Украину, которую озвучили в офисе лидера Незалежной Владимира Зеленского, не оставила без внимания официальный представитель МИД России Мария Захарова. В посте в телеграм-канале дипломат даже предложила Киеву свой вариант названия.

"Во-первых, здорово, что мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского. А то, не скрою, были вопросы. Во-вторых, дарю — Укрусь. Не благодарите", — написала Захарова.