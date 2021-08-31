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Психолог предупредила об опасности раннего поступления вундеркиндов в вузы

Маленькие умники с выдающимся интеллектуальным развитием имеют неполный эмоциональный опыт.

31 августа, 18:22
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Детям с высокоразвитым интеллектом не стоит поступать в вузы вместе со взрослыми. О проблемах, которые поджидают столь юных студентов, в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала детский психолог Екатерина Кес. По словам эксперта, ребёнок, который по уму опережает сверстников, может отставать от них эмоционально.

"Эти одарённые малыши часто имеют большие сложности в общении, они не умеют контролировать, управлять и понимать свои эмоции и эмоции окружающих", — сказала психолог.

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Специалист подчеркнула, что вундеркиндам труднее налаживать социальный контакт. Но нужно помнить, что все дети разные. Для решения вопроса маленького пациента, необходимо в каждом отдельном случае анализировать его состояние и обстоятельства, в которых он находится.

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Возможности каждого ребёнка лучше определять с группой специалистов. Такие эксперты, как невролог, семейный и детский психолог, а также нейропсихолог, смогут определённее сказать, что лучше для будущего одарённого несовершеннолетнего.

Ранее Лайф писал, что юная москвичка Алиса Теплякова успешно сдала ЕГЭ и прошла вступительные в МГУ. Когда девочка в восемь лет написала Единый государственный экзамен и получила школьный аттестат, её отец заявил, что не считает дочь вундеркиндом, так как в их семье все дети просто правильно развиваются: сестра Тепляковой завоевала титул самой юной школьницы в России, а семилетний брат Хеймдалль сдал ОГЭ и получил аттестат за девятый класс.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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