Психолог предупредила об опасности раннего поступления вундеркиндов в вузы

Детям с высокоразвитым интеллектом не стоит поступать в вузы вместе со взрослыми. О проблемах, которые поджидают столь юных студентов, в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала детский психолог Екатерина Кес. По словам эксперта, ребёнок, который по уму опережает сверстников, может отставать от них эмоционально.

"Эти одарённые малыши часто имеют большие сложности в общении, они не умеют контролировать, управлять и понимать свои эмоции и эмоции окружающих", — сказала психолог.

Специалист подчеркнула, что вундеркиндам труднее налаживать социальный контакт. Но нужно помнить, что все дети разные. Для решения вопроса маленького пациента, необходимо в каждом отдельном случае анализировать его состояние и обстоятельства, в которых он находится.

Возможности каждого ребёнка лучше определять с группой специалистов. Такие эксперты, как невролог, семейный и детский психолог, а также нейропсихолог, смогут определённее сказать, что лучше для будущего одарённого несовершеннолетнего.