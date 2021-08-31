Депутат Ревенко рассказал, ждать ли введения в России смешанной формы обучения

Депутат Госдумы Евгений Ревенко — о дистанционном формате учёбы. Видео © LIFE

Речь о введении смешанной формы обучения никогда не велась в высших кругах власти. Тем не менее больше года люди говорят о том, что дистанционный формат войдёт в привычный уклад жизни. Отделял зёрна от плевел в новом выпуске шоу "Дайте сказать" депутат Госдумы РФ Евгений Ревенко.

"Когда обсуждался этот вопрос в Государственной думе, то целая бот-армия атаковала аккаунты депутатов, в том числе и мой аккаунт, с требованием ни в коем случае не принимать", — поделился парламентарий с ведущими.

Депутат уточнил, что в случае с дистанционкой речь шла о чрезвычайных ситуациях, так как пандемия коронавируса внесла серьёзные изменения в жизнь каждого. Поэтому на такие перемены невозможно не реагировать, в том числе и на законодательном уровне, потому что процесс образования описан в законодательстве. Собеседник Лайфа подчеркнул, что разговоров о дистанционке вне чрезвычайных ситуациий не ведётся.

"После процесса образования выдаются дипломы, выдаются аттестаты зрелости и так далее, и это всё должно быть юридически безупречным. Поэтому, конечно, форму дистанционного образования, на мой взгляд, необходимо и нужно предусмотреть для чрезвычайных ситуаций, для критических случаев, когда необходимо разойтись по домам. Если опасность висит над каждым из нас, вот для чего такая форма нужна", — сказал депутат.

На примере инициативы ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александра Запесоцкого, который предложил, чтобы студентам не выдавали дипломы в случае, если они не вакцинируются, депутат отметил, что не вводил бы столь жёсткую цензуру, так как в России каждый имеет право высказать своё мнение.

"И тут можно начать с малого, заткнуть рот ректору, даже несмотря на то что он позволяет себе такие экзотические экстравагантные заявления, эпатирует, по сути дела", — отметил Евгений Ревенко.

Он привёл в пример случай из своего студенческого прошлого. В учебном заведении не выдавали диплом в случае, если студент не становился членом КПСС. Так и случилось с одним из одногруппников Ревенко. Студенту, который решил не вступать в партию, выдали не диплом, а справку о том, что он прослушал курс.

"Но эти времена давно позади. Что это за такая инициатива — невакцинировавшимся не выдавать дипломы — это какой то бред, да и всё. Я думаю, что вот так же все посмеялись и пошли дальше", — отрезал Евгений Ревенко.

Парламентарий также рассказал, каким должен быть идеальный политик в глазах избирателя, какими качествами он должен обладать и что ждёт наше государство в ближайшем будущем. Полную версию беседы смотрите здесь.