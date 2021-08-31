Ревенко объяснил, почему реализовать народную программу под силу только "Единой России". Видео © LIFE

На предстоящих выборах в Государственную думу "Единая Россия" ставит перед собой задачу удержания лидерства. Об этом заявил замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко в новом выпуске шоу "Дайте сказать".

"Мы — это политическая сила, на которую в том числе опирается президент в принятии важнейших государственных решений. Когда он в том числе и свои инициативы реализует через законы, которые принимаются в Государственной думе той партией, на которую он опирается. И наша задача — сохранить это конституционное большинство, потому что, по нашему глубокому убеждению, система управления в такой конфигурации более эффективна", — рассуждает он.

Сохранить это конституционное большинство партия надеется за счёт реализации тех предложений, которые единороссы собрали со всей страны.

"Ни одна партия не может сейчас сказать, что она выходит на выборы с народной программой, никто такой работы не провёл. А знаете почему? Не только потому, что нам идея эта пришла в голову, нет возможностей ни у кого таких, как есть у партии "Единая Россия". Это действительно правящая, очень мощная, большая партия, представители которой находятся на всех уровнях власти, и мы можем дотянуться одномоментно до любого села, по сути дела", — отметил Ревенко.

Напомним, что 24 августа состоялся второй этап съезда "Единой России", на котором была утверждена предвыборная партийная программа. Она оказалась "народной", а её соавторами стали жители всех регионов страны. Итоговый документ состоит из двух разделов — "Благополучие человека" и "Сильная Россия". Первый посвящён повышению доходов людей, созданию новых рабочих мест, мерам поддержки всех категорий граждан, охране их здоровья, развитию регионов, образования, экологии. Особое внимание отдаётся институтам гражданского общества, благотворительным организациям, а также волонтёрам и молодёжным объединениям. Второй блок направлен на обеспечение стабильности и конкурентоспособности страны, решение проблем неравенства регионов, развитие перспективных отраслей и сельских территорий.