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В Крыму голая туристка напала на полицейских, вступившись за пьяного экс-супруга

Мужчина, будучи подшофе, вёл автомобиль, оскорблял сотрудников правоохранительных органов и пытался скрыться, но ничего не вышло.

31 августа, 16:34
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

В Крыму сотрудники правоохранительных органов выписали штраф двум туристам, в том числе обнажённой женщине, которая напала на наряд полиции. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

Отмечается, что мужчина, житель Москвы, в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем. Когда же его остановили сотрудники ДПС и начали составлять протокол, мужчина стал оскорблять стражей порядка, не повиновался и даже попытался скрыться. Сотрудники полиции задержали пьяного водителя на месте.

"В это время к наряду полиции подбежала обнажённая женщина — как оказалось, бывшая супруга водителя. По внешнему виду она также находилась в состоянии опьянения, вела себя непристойно, выражаясь нецензурной бранью в отношении представителей закона, а также нанесла несколько ударов одному из сотрудников", — уточняется в релизе.

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Отмечается, что женщина не реагировала на требования полицейских успокоиться. Стражам порядка пришлось купить дебоширке халат, правонарушителей доставили в отдел полиции для разбирательства.

Ранее Лайф писал, что пьяная россиянка устроила стрельбу из пневмата прямо на детской площадке. В какой-то момент её обидчица попыталась обезоружить соперницу — именно тогда неадекватная дама и открыла огонь.

Пострадавшая от действий пьяной россиянки с пневматом раскрыла подробности нападения

Пострадавшая от действий пьяной россиянки с пневматом раскрыла подробности нападения

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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