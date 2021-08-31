В Крыму голая туристка напала на полицейских, вступившись за пьяного экс-супруга

В Крыму сотрудники правоохранительных органов выписали штраф двум туристам, в том числе обнажённой женщине, которая напала на наряд полиции. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

Отмечается, что мужчина, житель Москвы, в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем. Когда же его остановили сотрудники ДПС и начали составлять протокол, мужчина стал оскорблять стражей порядка, не повиновался и даже попытался скрыться. Сотрудники полиции задержали пьяного водителя на месте.

"В это время к наряду полиции подбежала обнажённая женщина — как оказалось, бывшая супруга водителя. По внешнему виду она также находилась в состоянии опьянения, вела себя непристойно, выражаясь нецензурной бранью в отношении представителей закона, а также нанесла несколько ударов одному из сотрудников", — уточняется в релизе.

Отмечается, что женщина не реагировала на требования полицейских успокоиться. Стражам порядка пришлось купить дебоширке халат, правонарушителей доставили в отдел полиции для разбирательства.