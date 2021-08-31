Избранный президентом Эстонии Алар Карис пообещал общаться с русскоязычными жителями республики на родном для них языке.

"Поскольку я долгое время находился вне русскоязычной среды, мне надо попрактиковаться в этом языке. Но я обещаю вам здесь, что наступит момент, когда я будут общаться с русскоязычным населением на русском языке", — цитирует эстонское издание ERR слова политика.

Кроме того, Карис заявил, что намерен сотрудничать со всеми политическими силами Эстонии. Это, по его мнению, позволит находить путь для дальнейшего развития страны.