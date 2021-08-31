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"Мне надо попрактиковаться": Избранный президент Эстонии Карис пообещал разговаривать на русском языке

Он также заявил, что будет сотрудничать со всеми политическими силами республики. Это, по его мнению, позволит находить путь для дальнейшего развития государства.

31 августа, 16:02
<p>Алар Карис. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Riigikogu/status/1432665047428390912" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Riigikogu</a></p>

Алар Карис. Фото © Twitter / Riigikogu

Избранный президентом Эстонии Алар Карис пообещал общаться с русскоязычными жителями республики на родном для них языке.

"Поскольку я долгое время находился вне русскоязычной среды, мне надо попрактиковаться в этом языке. Но я обещаю вам здесь, что наступит момент, когда я будут общаться с русскоязычным населением на русском языке", — цитирует эстонское издание ERR слова политика.

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Кроме того, Карис заявил, что намерен сотрудничать со всеми политическими силами Эстонии. Это, по его мнению, позволит находить путь для дальнейшего развития страны.

Ранее Лайф сообщал, что директор Эстонского национального музея Алар Карис сегодня был избран новым президентом страны. Парламент принял данное решение на закрытом голосовании. Отметим, что в должность Карис вступит 11 октября. До этого времени исполнять обязанности главы Эстонии продолжит Керсти Кальюлайд, она занимает пост президента с 10 октября 2016 года.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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