Власти российского региона запретили продажу алкоголя 1 сентября

Власти Иркутской области запретили продажу алкогольной продукции в День знаний — 1 сентября. Об этом сообщается на сайте Службы потребительского рынка и лицензирования региона.

Ограничение будет действовать с восьми утра до 23 часов вечера. При этом оно не распространяется на объекты общественного питания. Служба также просит сообщать о случаях продажи алкоголя во время действия запрета.