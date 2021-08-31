НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Власти российского региона запретили продажу алкоголя 1 сентября

Купить спиртные напитки будет нельзя с восьми утра до 23 вечера, однако ограничение не распространяется на их реализацию в объектах общественного питания.

31 августа, 15:57
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Власти Иркутской области запретили продажу алкогольной продукции в День знаний — 1 сентября. Об этом сообщается на сайте Службы потребительского рынка и лицензирования региона.

Ограничение будет действовать с восьми утра до 23 часов вечера. При этом оно не распространяется на объекты общественного питания. Служба также просит сообщать о случаях продажи алкоголя во время действия запрета.

В российских школах с 1 сентября начнут поднимать государственный флаг

В российских школах с 1 сентября начнут поднимать государственный флаг

А ранее флорист рассказал, какой букет первоклассникам выбрать на 1 сентября. Эксперт напомнил родителям, что не стоит покупать огромные букеты, под тяжестью которых ребёнок согнётся на торжественной линейке.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Врач рассказал, почему важно отказаться от курения и алкоголя при ковиде

26 августа, 03:41

Суд в Москве запретил размещать видео с зацеперами на YouTube

25 августа, 08:46

12-летняя москвичка узнала, что беременна, попав в больницу с аппендицитом

сегодня в 15:41

"Мне надо попрактиковаться": Избранный президент Эстонии Карис пообещал разговаривать на русском языке

сегодня в 16:02

Учёные назвали главную причину смерти пациентов с тяжёлой формой ковида

сегодня в 15:56

Новости партнеров

Layer 1