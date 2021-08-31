Власти российского региона запретили продажу алкоголя 1 сентября
Купить спиртные напитки будет нельзя с восьми утра до 23 вечера, однако ограничение не распространяется на их реализацию в объектах общественного питания.
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Власти Иркутской области запретили продажу алкогольной продукции в День знаний — 1 сентября. Об этом сообщается на сайте Службы потребительского рынка и лицензирования региона.
Ограничение будет действовать с восьми утра до 23 часов вечера. При этом оно не распространяется на объекты общественного питания. Служба также просит сообщать о случаях продажи алкоголя во время действия запрета.
А ранее флорист рассказал, какой букет первоклассникам выбрать на 1 сентября. Эксперт напомнил родителям, что не стоит покупать огромные букеты, под тяжестью которых ребёнок согнётся на торжественной линейке.
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