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Глава МИД Украины: Я не общаюсь с российскими СМИ с две тысячи такого-то года

Дмитрий Кулеба попытался обосновать свой отказ от интервью агентству РИА "Новости", но получилось максимально неловко.

31 августа, 15:46

Фото © Facebook / Dmytro Kuleba

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отказался отвечать на вопрос корреспондента РИА "Новости" в Вашингтоне, куда сегодня с официальными визитом прибыл и президент Незалежной Владимир Зеленский. Дипломат заявил, что взял себе за правило не общаться с российскими СМИ. А вот как давно, вспомнить не смог.

"Я не общаюсь с российскими СМИ с две тысячи такого-то года", — заявил Кулеба и предложил опубликовать его ответ как есть — без купюр.

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Напомним, что дату встречи Зеленского и Байдена трижды переносили, и в последний раз она была передвинута с 31 августа на 1 сентября. Ранее политолог Андрей Манойло в беседе с Лайфом раскрыл истинные причины встречи лидеров Украины и США в Вашингтоне. По мнению эксперта, переговоры могут выражать поддержку Незалежной со стороны США и выбранного президентом политического курса. Это показывает, что Зеленский не один и за ним стоит такая махина, как Соединённые Штаты, заметил наш собеседник. Ведь если у Зеленского сложные отношения с Америкой, то его политический капитал ничего не стоит, потому что фактически Украина находится под внешним управлением.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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