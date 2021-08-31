"Газпром" завершает укладку второй нитки "Северного потока – 2"

"Газпром" завершает пусконаладочные работы на первой нитке "Северного потока – 2" и укладку второй нитки газопровода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного топ-менеджера компании.

"Как вы знаете, в июне была механически завершена укладка первой из ниток, трубы были соединены посредством захлёстывания. Сейчас на завершающей стадии находятся пусконаладочные работы, которые обеспечат готовность первой нитки к началу коммерческой эксплуатации", — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что в компании прикладывают максимум усилий, чтобы в ближайшее время газопровод был запущен в эксплуатацию.