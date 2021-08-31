"Газпром" завершает укладку второй нитки "Северного потока – 2"
Также на завершающей стадии находятся пусконаладочные работы, которые обеспечат готовность первой нитки к началу коммерческой эксплуатации.
Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
"Газпром" завершает пусконаладочные работы на первой нитке "Северного потока – 2" и укладку второй нитки газопровода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного топ-менеджера компании.
"Как вы знаете, в июне была механически завершена укладка первой из ниток, трубы были соединены посредством захлёстывания. Сейчас на завершающей стадии находятся пусконаладочные работы, которые обеспечат готовность первой нитки к началу коммерческой эксплуатации", — уточнил собеседник агентства.
Он добавил, что в компании прикладывают максимум усилий, чтобы в ближайшее время газопровод был запущен в эксплуатацию.
Напомним, "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Газопровод завершён на 99%. Укладка труб в водах Дании закончена, остался участок в водах Германии, завершить который планируется до 12 сентября.
Ранее Лайф писал, что на Украине написали Байдену письмо с требованием остановить "Северный поток – 2". Политики и общественники из Незалежной хотят, чтобы американский лидер "защитил" их страну и всю Европу.
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