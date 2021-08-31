Пострадавшая от действий пьяной россиянки с пневматом раскрыла подробности нападения
Буйная соседка и раньше была замечена в злоупотреблении алкоголем, призналась собеседница Лайфа. По словам Надежды, обидчица как-то упала с песочницы прямо на ребёнка.
Фото © LIFE
Пострадавшая рассказала, как пьяная жительница Новокузнецка устроила разборки с пистолетом на детской площадке. Видео © LIFE
Пострадавшая в результате стрельбы из пневмата на детской площадке Новокузнецка Надежда, на которую при малышах набросилась грозная соседка, рассказала Лайфу об инциденте.
"Она кричала: кто ПДН вызывал?! Мама неадекватная", — вспоминает ужасный день из своей жизни наша собеседница.
Жительница Новокузнецка вызвала к соседке домой сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних, потому что та бродила по двору в пьяном состоянии в компании ребёнка. После этого горе-мать, как утверждает Надежда, пошла вразнос — начала ругаться из-за игрушек. Женщина попыталась увести дебоширку подальше от площадки, к дороге.
"Я пыталась увести её на дорогу и там отобрать пистолет. После этого начались выстрелы в голову, но не попала она. После этого на неё вызывали ПДН, так как она была пьяна", — рассказывает Надежда.
Невольная участница происшествия вспоминает, что за буйной соседкой и раньше были замечены пьяные выходки. Например, как-то, будучи в алкогольном угаре, неадекватная мамаша рухнула с песочницы прямо на ребёнка.
"Если она пьяная гуляет с оружием, то неизвестно, что происходит дома", — задаётся вопросом Надежда.
Напомним, что пьяная россиянка устроила стрельбу из пневмата прямо на детской площадке. В какой-то момент её обидчица попыталась обезоружить соперницу — именно тогда неадекватная дама и открыла огонь.
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