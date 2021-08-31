Нумеролог предсказала крах браку Моргенштерна

Скандальный рэпер Моргенштерн официально узаконил отношения со своей возлюбленной Диларой Зинатуллиной. Судя по подготовке к свадьбе, торжество обещает быть очень эпатажным, но продержится ли этот брак долго? На этот вопрос в беседе с Лайфом ответили астролог Татьяна Лукашевич и нумеролог Евгения Белова.

"День сегодня сложный и на самом деле для бракосочетания не самый лучший, потому что Луна делает напряжённый аспект с Марсом, а Луна — это то небесное тело, которое отвечает за семью и за нашу повседневную жизнь, и за наш комфорт, когда нам хорошо дома. И когда она находится в таком напряжённом аспекте, то, конечно же, это говорит о том, что, скорее всего, семья будет какие-то итальянские мотивы иметь с битьём тарелок", — рассказала Лайфу Лукашевич.











Жирным плюсом сегодняшней даты, как отметила астролог, является Венера, которая сейчас находится в Весах — знаке партнёрства. По словам собеседницы, если в паре существует любовь, то она сможет пройти все невзгоды вместе. Однако нумеролог Евгения Белова считает, что этот брак не продержится долго.

"Если мы будем говорить о цифре, которая будет вести их по жизни по сегодняшнему дню, то это цифра четыре. Цифра неблагополучная, как и многие чётные цифры. Это цифра, которая так или иначе приведёт к расторжению брака в любом случае", — отметила эксперт.

По мнению Беловой, свадьба рэпера — это ещё одно большое шоу, с помощью которого эпатажный музыкант в очередной раз хочет привлечь к себе внимание.