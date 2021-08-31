Моргенштерн устроил перед загсом фотосессию без штанов. Видео © LIFE

Что только не придумывают знаменитости, чтобы сделать одно из главных событий в своей жизни обсуждаемым и запоминающимся. Свадьба рэпера Алишера Моргенштерна и его девушки Дилары Зинатуллиной тому подтверждение.

В распоряжении Лайфа появилось видео с эпатажным появлением молодожёнов у загса. Сам жених решил снять штаны прямо перед регистрацией, чтобы сделать фото на память. Ставшие очевидцами дети тут же попросили снимок со звездой.

Впрочем, в учреждении музыкант всё-таки надел брюки, но и тут без "циркового представления" не обошлось. Моргенштерн сначала прыгал со свидетельством о заключении брака в руках, а затем устроил странные танцы, похожие на конвульсии.

Кстати, перед регистрацией был выкуп невесты, который, судя по всему, устроила Ксения Собчак. Телеведущая в инстаграм-сториз показала, какие испытания пришлось проходить Алишеру. Так, например, на конкурсе с яблоками и зубочисткой рэперу пришлось не только сказать около 15 комплиментов, но и заплатить, так как его фантазия иссякла.

Скриншот сториз © Instagram / xenia_sobchak