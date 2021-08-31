Стриптиз от жениха: Моргенштерн устроил фотосессию без штанов прямо перед загсом
Впрочем, на самой регистрации без "циркового представления" не обошлось. Эпатажный музыкант сначала прыгал со свидетельством о заключении брака в руках, а затем начал довольно странно танцевать.
Моргенштерн устроил перед загсом фотосессию без штанов. Видео © LIFE
Что только не придумывают знаменитости, чтобы сделать одно из главных событий в своей жизни обсуждаемым и запоминающимся. Свадьба рэпера Алишера Моргенштерна и его девушки Дилары Зинатуллиной тому подтверждение.
В распоряжении Лайфа появилось видео с эпатажным появлением молодожёнов у загса. Сам жених решил снять штаны прямо перед регистрацией, чтобы сделать фото на память. Ставшие очевидцами дети тут же попросили снимок со звездой.
Впрочем, в учреждении музыкант всё-таки надел брюки, но и тут без "циркового представления" не обошлось. Моргенштерн сначала прыгал со свидетельством о заключении брака в руках, а затем устроил странные танцы, похожие на конвульсии.
Кстати, перед регистрацией был выкуп невесты, который, судя по всему, устроила Ксения Собчак. Телеведущая в инстаграм-сториз показала, какие испытания пришлось проходить Алишеру. Так, например, на конкурсе с яблоками и зубочисткой рэперу пришлось не только сказать около 15 комплиментов, но и заплатить, так как его фантазия иссякла.
Скриншот сториз © Instagram / xenia_sobchak
Напомним, ожидается, что само торжество пройдёт на набережной Тараса Шевченко, для чего был арендован теплоход "Рио-1" вместимостью 500 человек. Ранее Лайф показывал проходящую на корабле подготовку к свадьбе.
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