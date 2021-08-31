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Стриптиз от жениха: Моргенштерн устроил фотосессию без штанов прямо перед загсом

Впрочем, на самой регистрации без "циркового представления" не обошлось. Эпатажный музыкант сначала прыгал со свидетельством о заключении брака в руках, а затем начал довольно странно танцевать.

31 августа, 14:10

Моргенштерн устроил перед загсом фотосессию без штанов. Видео © LIFE

Что только не придумывают знаменитости, чтобы сделать одно из главных событий в своей жизни обсуждаемым и запоминающимся. Свадьба рэпера Алишера Моргенштерна и его девушки Дилары Зинатуллиной тому подтверждение.

В распоряжении Лайфа появилось видео с эпатажным появлением молодожёнов у загса. Сам жених решил снять штаны прямо перед регистрацией, чтобы сделать фото на память. Ставшие очевидцами дети тут же попросили снимок со звездой.

На свадьбу Моргенштерна сделали торт из конопли весом 666 кг, и вот его главный секрет

На свадьбу Моргенштерна сделали торт из конопли весом 666 кг, и вот его главный секрет

Впрочем, в учреждении музыкант всё-таки надел брюки, но и тут без "циркового представления" не обошлось. Моргенштерн сначала прыгал со свидетельством о заключении брака в руках, а затем устроил странные танцы, похожие на конвульсии.

Кстати, перед регистрацией был выкуп невесты, который, судя по всему, устроила Ксения Собчак. Телеведущая в инстаграм-сториз показала, какие испытания пришлось проходить Алишеру. Так, например, на конкурсе с яблоками и зубочисткой рэперу пришлось не только сказать около 15 комплиментов, но и заплатить, так как его фантазия иссякла.

Скриншот сториз © Instagram / xenia_sobchak

Скриншот сториз © Instagram / xenia_sobchak

Лайф узнал, чем Моргенштерн угостит родных и друзей на свадьбе

Лайф узнал, чем Моргенштерн угостит родных и друзей на свадьбе

Напомним, ожидается, что само торжество пройдёт на набережной Тараса Шевченко, для чего был арендован теплоход "Рио-1" вместимостью 500 человек. Ранее Лайф показывал проходящую на корабле подготовку к свадьбе.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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