СМИ: "Талибан" сформировал новое Правительство Афганистана
Большую часть ключевых мест заняли представители самого радикального движения.
Фото © ТАСС / AP Photo / Khwaja Tawfiq Sediqi
Радикальное движение "Талибан"* завершило формирование нового Правительства Афганистана. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Большую часть ключевых мест заняли сами талибы. Министром иностранных дел назначен глава политического офиса движения мулла Абдул Гани Барадар. Руководителем обороны стал сын основателя "Талибана" мулла Якуб Ахунд, а сын одного из лидеров радикалов Джелалуддина Хаккани Халифа стал главой МВД. Остальные члены обновлённого кабмина будут объявлены в ближайшие дни.
Ранее аэропорт Кабула покинул последний американский военный самолёт. Авиационный регулятор США сообщил, что воздушная гавань больше не контролируется американцами. Эту информацию подтвердили и в Пентагоне.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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