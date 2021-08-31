СМИ: "Талибан" сформировал новое Правительство Афганистана

Радикальное движение "Талибан"* завершило формирование нового Правительства Афганистана. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Большую часть ключевых мест заняли сами талибы. Министром иностранных дел назначен глава политического офиса движения мулла Абдул Гани Барадар. Руководителем обороны стал сын основателя "Талибана" мулла Якуб Ахунд, а сын одного из лидеров радикалов Джелалуддина Хаккани Халифа стал главой МВД. Остальные члены обновлённого кабмина будут объявлены в ближайшие дни.

Ранее аэропорт Кабула покинул последний американский военный самолёт. Авиационный регулятор США сообщил, что воздушная гавань больше не контролируется американцами. Эту информацию подтвердили и в Пентагоне.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.