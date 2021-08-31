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В московском кикшеринге установили личности испортивших пять сотен электросамокатов

На данный момент число устройств, на которые обратили своё внимание злоумышленники, выросло до 503. С результатами проверки компания намерена обратиться в полицию.

31 августа, 13:54
<p>Фото © <a href="https://whoosh.bike/zamknulymkad" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Whoosh.bike</a></p>

Фото © Whoosh.bike

Личности тех, кто испортил несколько сотен электросамокатов в Москве, установлены. Об этом сообщили в пресс-службе кикшеринговой компании Whoosh.

"Мы проводим внутреннее расследование и уже смогли установить личности хулиганов. На данный момент можем сказать, что злоумышленники действовали втроём", — приводит текст сообщения "Газета.ру".

В компании уточнили, что число испорченных электросамокатов выросло до 503. Это наносит прямой ущерб имуществу кикшеринга, ведь испорченные средства передвижения простаивают. Сейчас мотивы хулиганов неизвестны, однако с результатами расследования организация намерена обратиться в полицию.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Москве неизвестные испортили 400 электрических самокатов, обмазав солидолом их электронные панели. Это произошло ещё 26 августа около домов на Ленинском проспекте и Крымском Валу.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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