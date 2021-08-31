В московском кикшеринге установили личности испортивших пять сотен электросамокатов

Личности тех, кто испортил несколько сотен электросамокатов в Москве, установлены. Об этом сообщили в пресс-службе кикшеринговой компании Whoosh.

"Мы проводим внутреннее расследование и уже смогли установить личности хулиганов. На данный момент можем сказать, что злоумышленники действовали втроём", — приводит текст сообщения "Газета.ру".

В компании уточнили, что число испорченных электросамокатов выросло до 503. Это наносит прямой ущерб имуществу кикшеринга, ведь испорченные средства передвижения простаивают. Сейчас мотивы хулиганов неизвестны, однако с результатами расследования организация намерена обратиться в полицию.