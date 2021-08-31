Россияне рассказали, как изменилось отношение к дресс-коду после удалёнки

Ведущая российская онлайн-платформа по продаже товаров, связанных с модой и образом жизни, Lamoda и крупнейшая в России платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провели опрос среди 2977 жителей разных регионов РФ и выяснили, что отмена ковидных ограничений и постепенный возврат к работе в офисе заставили россиян обратить особое внимание на свой внешний вид. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

Оказалось, что больше четверти (26%) офисных сотрудников стали тщательнее выбирать одежду на работу и заранее решают, что наденут. При этом женщины в два раза чаще, чем мужчины, обдумывают наряды, особенно в Москве и Уральском регионе.

Согласно данным Lamoda, за последние две недели покупательницы приобрели больше пиджаков (+75%), туфлей (+50%), рубашек (+40%). Не остались в стороне и продукты бьюти-категории — вырос спрос на румяна (+16%), хайлайтеры (+15%) и парфюмерную воду (+11%). Мужчины тоже стали тщательнее ухаживать за собой. Спрос на гель для укладки волос вырос в восемь раз и в 4,3 раза — на крем для бритья. Интерес к мужским пиджакам поднялся на 60%, а на галстуки — на 47%.

Удалёнка внесла коррективы в выбор одежды на работу. Около трети (27%) опрошенных отказались от строгого делового стиля в пользу более неформального. Женщины чаще готовы блистать в офисе в одежде свободного кроя (13%), а мужчины — в повседневной (12%). Спрос на джинсы вырос и у мужчин, и у женщин (+59% и +64% соответственно).

Более половины респондентов в возрасте от 45 лет соблюдают деловой стиль, а сотрудники до 34 лет больше предпочитают smart casual. Если говорить о географическом распределении, деловой стиль чаще всего выбирают жители Тюменской области (39%), smart сasual — люди в офисах Татарстана (54%), а повседневный — новосибирцы (38%).

Большинство россиян на обновление рабочего гардероба тратят в среднем до 10 тысяч рублей (57%). Наибольший бюджет (в среднем до 15 тысяч рублей) у мужчин в возрасте от 45 до 55 лет, особенно жителей Москвы. Каждый десятый горожанин в столице готов потратить на одежду и обувь для работы более 25 тысяч рублей.

В офис сотрудники предпочитают надевать одежду сдержанных цветов. Пиджаки преимущественно синие, серые и чёрные, рубашки белые и голубые, а костюмы — чёрные или синие. Обувь как женщины, так и мужчины надевают чёрного, бежевого и коричневого цвета. Иногда у женщин появляется настроение блеснуть перед коллегами красными туфельками, а мужчины разбавляют строгость деловых будней фиолетовыми рубашками и костюмами цвета хаки.

Больше чем у половины опрошенных на работе установлен дресс-код (57%), строгое его соблюдение требуется только пятой части респондентов (21%). Россияне считают, что актуальнее всего строгий дресс-код для сотрудников банков (83%), госслужащих (71%) и граждан, задействованных в сфере юриспруденции (64%).

Большинство опрошенных уверены, что дресс-код необходим (70%). При этом представители сильного пола отрицают его чаще дам (32% мужчин против 27% женщин). Специально для видеозвонков мужчины тоже чаще не хотят одеваться в деловую одежду (36% у мужчин против 30% у женщин). Большинство соблюдают деловой дресс-код только во время рабочих звонков и совещаний (44%). Следовать этому правилу в остальное время готовы всего 4% респондентов.

Более половины опрошенных признались, что приняли бы на работу человека, одетого в домашнюю или спортивную одежду (64%). Но для 41% респондентов важно, чтобы претендент на вакансию выглядел опрятно. Причём мужчины спокойнее относятся к соискателям в спортивной одежде — среди них положительно ответили 69% (против 60% женщин).