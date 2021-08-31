Древаль: Мы предполагали, что запрос на "Знание" будет большой, а он оказался колоссальный
Гендиректор обновлённого просветительского проекта ответил пользователям Сети, которые критикуют его за использование советского бренда и опыта.
Максим Древаль.
Кадр из видео © YouTube
Генеральный директор возрождённого российского общества "Знание" Максим Древаль стал гостем выпуска программы Metametrica, приуроченного ко Дню знаний 1 сентября. Речь шла о работе просветительского проекта, который был перезапущен по поручению президента Владимира Путина. Тогда, в самом начале пути, по признанию самого Максима Древаля, он сам даже не предполагал, насколько востребованной окажется эта инициатива.
"Мы скромно предполагали, что запрос на "Знание" будет большой, а он оказался колоссальный. Это откровение для нас, и я этому очень рад", — признался гендиректор "Знания" в новом выпуске программы Metametricа.
В ходе интервью Древаль ответил тем, кто критикует проект "Знание" за использование советского бренда и опыта. Гость эфира заметил, что не видит ничего предосудительного в том, чтобы заимствовать лучшее из времён СССР. В качестве такого успешного примера заимствования советской традиции он назвал получение значков ГТО, что было престижным и раньше, и сейчас.
Древаль отметил, что в то время в каждой советской семье был либо лектор, либо слушатель общества "Знание". В этом смысле, рассуждает гендиректор обновлённого проекта, у советских просветителей есть чему поучиться.
"У советского "Знания" многие форматы устарели, они неэффективны, а мы как раз про то, чтобы взять всё самое ценное оттуда, приумножить и трансформировать так, чтобы это было современно, доступно и соответствовало текущему запросу", — заключил он.
Напомним, что просветительский марафон, организованный обществом "Знание", пройдёт с 1 по 3 сентября по всей России. Все выступления можно будет посмотреть на сайте марафона, а также в группе "Знания" в социальной сети "ВКонтакте".
В марафоне примут участие более 150 лекторов и наставников. Это успешные бизнесмены, учёные, представители культурной сферы, спортсмены, видные государственные деятели. Среди спикеров заявлены глава МИД РФ Сергей Лавров, рэпер Василий Вакуленко (Баста), уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова, основатель компании Wildberries Татьяна Бакальчук, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелёва, боец Хабиб Нурмагомедов и многие другие. Лайф сообщал, что президента Владимира Путина тоже пригласили поучаствовать в марафоне общества "Знание".
Напомним, что развитие общества "Знание" инициировал в своём Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.
"На современной цифровой платформе нужно перезапустить работу общества "Знание", все мы о нём хорошо помним", — отметил тогда глава государства.
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