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Онищенко объяснил, кто рискует умереть в течение полугода после ковида

Сам факт выписки из больницы, заметил парламентарий, не должен никого успокаивать, даже если инфекция протекала в среднетяжёлой форме.

31 августа, 13:57
<p>Фото © Сайт Госдумы</p>

Фото © Сайт Госдумы

Повышенный риск смерти в течение полугода после перенесённого ковида сохраняется у старшей возрастной группы и людей с онкологическими заболеваниями. Об этом Лайфу заявил бывший главный государственный санитарный врач РФ, ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

"Риск такого трагического исхода сохраняется у старшей возрастной группы. Прежде всего это связано со степенью тяжести перенесённого коронавируса, особенно у людей с эндокринными расстройствами, то есть диабетом, и у людей с онкологией, у которых поражена иммунная система. Ну и, конечно, у людей с кардиологической патологией, здесь риск тромбоза сосудов высок", — сказал нам парламентарий.

Всё дело в антителах: Врач объяснил повышенный риск смерти в течение полугода после ковида

Всё дело в антителах: Врач объяснил повышенный риск смерти в течение полугода после ковида

Сам факт выписки из больницы, заметил депутат, не должен никого успокаивать, даже если ковид протекал в среднетяжёлой форме. В этом случае очень важны реабилитация и процедуры восстановления. Он также призвал пользоваться расширенным рядом диагностических процедур в рамках ОМС для реабилитации тех, кто переболел CoViD-19.

Ранее в Минздраве РФ предупредили о повышенном риске смерти в течение полугода после ковида. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, на данный момент уже составлены списки для приглашения переболевших инфекцией пациентов на углублённую диспансеризацию.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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