Онищенко объяснил, кто рискует умереть в течение полугода после ковида
Сам факт выписки из больницы, заметил парламентарий, не должен никого успокаивать, даже если инфекция протекала в среднетяжёлой форме.
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Повышенный риск смерти в течение полугода после перенесённого ковида сохраняется у старшей возрастной группы и людей с онкологическими заболеваниями. Об этом Лайфу заявил бывший главный государственный санитарный врач РФ, ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
"Риск такого трагического исхода сохраняется у старшей возрастной группы. Прежде всего это связано со степенью тяжести перенесённого коронавируса, особенно у людей с эндокринными расстройствами, то есть диабетом, и у людей с онкологией, у которых поражена иммунная система. Ну и, конечно, у людей с кардиологической патологией, здесь риск тромбоза сосудов высок", — сказал нам парламентарий.
Сам факт выписки из больницы, заметил депутат, не должен никого успокаивать, даже если ковид протекал в среднетяжёлой форме. В этом случае очень важны реабилитация и процедуры восстановления. Он также призвал пользоваться расширенным рядом диагностических процедур в рамках ОМС для реабилитации тех, кто переболел CoViD-19.
Ранее в Минздраве РФ предупредили о повышенном риске смерти в течение полугода после ковида. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, на данный момент уже составлены списки для приглашения переболевших инфекцией пациентов на углублённую диспансеризацию.
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