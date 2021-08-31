Онищенко объяснил, кто рискует умереть в течение полугода после ковида

Повышенный риск смерти в течение полугода после перенесённого ковида сохраняется у старшей возрастной группы и людей с онкологическими заболеваниями. Об этом Лайфу заявил бывший главный государственный санитарный врач РФ, ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

"Риск такого трагического исхода сохраняется у старшей возрастной группы. Прежде всего это связано со степенью тяжести перенесённого коронавируса, особенно у людей с эндокринными расстройствами, то есть диабетом, и у людей с онкологией, у которых поражена иммунная система. Ну и, конечно, у людей с кардиологической патологией, здесь риск тромбоза сосудов высок", — сказал нам парламентарий.

Сам факт выписки из больницы, заметил депутат, не должен никого успокаивать, даже если ковид протекал в среднетяжёлой форме. В этом случае очень важны реабилитация и процедуры восстановления. Он также призвал пользоваться расширенным рядом диагностических процедур в рамках ОМС для реабилитации тех, кто переболел CoViD-19.