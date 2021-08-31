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Талибы ворвались в телестудию и заставили ведущего зачитывать новости под дулом автомата

В соцсетях возмущаются поведением новой власти, при которой понятие "свобода слова" превратилось в пустой звук.

31 августа, 11:59

Фото © Twitter / Kian Sharifi

Положение в Афганистане, где к власти пришла радикальная организация "Талибан"*, ухудшается с каждым днём. Армия США покинула страну и вывела все войска, покончив со своей кампанией. Поэтому теперь новая власть принялась закручивать гайки. На днях в одну из телестудий Кабула Peace Studio ворвались талибы, которые потребовали предоставить им журналиста.

Видео © Twitter / Kian Sharifi

Они вынудили его провести выпуск новостей и обратиться к жителям Афганистана с заявлением. Мирвайс Хайдари Хакдуст послушно рассказал телезрителям о завершении правления главы государства Ашрафа Гани и процветании Исламского Эмирата Афганистан. Также в окружении восьми вооружённых людей и под дулом автомата ведущий попросил всех жителей оказывать содействие талибам и не бояться их.

Фото © Twitter / Zaki Daryabi

Фото © Twitter / Zaki Daryabi

Жуткий ролик мгновенно распространился в соцсетях, где коллеги Мирвайса принялись высказывать честное мнение. "Это просто сюр!", "Так не должно быть!", "Если свобода слова, то теперь только такая?" — возмущались они в "Твиттере". А редактор кабульского издания Etilaatroz Заки Дарьяби заявил, что их медиа не может принять такое поведение от новой власти и если оно будет продолжаться, то оно просто завершит свою работу.

Крики и выстрелы в давке: Страшные кадры из Кабула, где жители пытались спастись после захвата власти

Крики и выстрелы в давке: Страшные кадры из Кабула, где жители пытались спастись после захвата власти

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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