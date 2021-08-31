Талибы ворвались в телестудию и заставили ведущего зачитывать новости под дулом автомата

Положение в Афганистане, где к власти пришла радикальная организация "Талибан"*, ухудшается с каждым днём. Армия США покинула страну и вывела все войска, покончив со своей кампанией. Поэтому теперь новая власть принялась закручивать гайки. На днях в одну из телестудий Кабула Peace Studio ворвались талибы, которые потребовали предоставить им журналиста.

Они вынудили его провести выпуск новостей и обратиться к жителям Афганистана с заявлением. Мирвайс Хайдари Хакдуст послушно рассказал телезрителям о завершении правления главы государства Ашрафа Гани и процветании Исламского Эмирата Афганистан. Также в окружении восьми вооружённых людей и под дулом автомата ведущий попросил всех жителей оказывать содействие талибам и не бояться их.

Жуткий ролик мгновенно распространился в соцсетях, где коллеги Мирвайса принялись высказывать честное мнение. "Это просто сюр!", "Так не должно быть!", "Если свобода слова, то теперь только такая?" — возмущались они в "Твиттере". А редактор кабульского издания Etilaatroz Заки Дарьяби заявил, что их медиа не может принять такое поведение от новой власти и если оно будет продолжаться, то оно просто завершит свою работу.