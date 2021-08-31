Врачи рассказали, нужно ли вакцинироваться от гриппа после прививки от ковида
Специалисты разошлись во мнениях, но в одном они едины — вакцинация необходима.
Фото © LIFE / Павел Баранов
Врачи придерживаются разного мнения о том, стоит ли вакцинироваться от сезонного гриппа после прививки от коронавируса. Так, терапевт Людмила Лапа рассказала "Звезде", что прививки от CoViD-19 достаточно и не нужно нагружать организм другими препаратами.
"Вирусной прививки, я считаю, уже не нужно. Мы тем самым (вакцинацией от коронавируса. — Прим. Лайфа) иммунную систему на предмет вирусов уже подготовили. Интерфероновый статус уже повышается в этот период, и достаточно защиты есть от вируса простого гриппа, — отметила врач.
С ней не согласна иммунолог Ирина Ярцева, которая считает, что прививаться от гриппа тоже нужно, так как каждая вакцина обладает специфичными свойствами и работает против конкретного вируса. Она рекомендует делать обе прививки с разницей в две недели.
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок также считает, что прививка от гриппа нужна. Но в первую очередь он призвал вводить вакцину от ковида, так как это более тяжёлая инфекция.
"Разница между коронавирусной прививкой и прививкой от гриппа должна быть где-то месяц", — пояснил иммунолог.
Ранее Лайф писал о том, что в России в сентябре начнут тестировать "кефирную" вакцину от коронавируса. Учёные Института экспериментальной медицины (ИЭМ) планируют "напоить" ею американских хомячков.
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