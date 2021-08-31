На свадьбу Моргенштерна сделали торт из конопли весом 666 кг, и вот его главный секрет

Поклонники популярного рэпера затаили дыхание: Моргенштерн обещал, что этим летом женится на своей возлюбленной Диларе Зинатуллиной, и сейчас уже вовсю идут приготовления. Конечно, торжество не может обойтись без торта, а приготовила главный свадебный десерт звёздный кондитер, создатель шоу-тортов по всему миру Марина Синицкая.

Фото © LIFE, Instagram / morgen_shtern

Торт оказался оригинальным — подстать рэперу. Праздничное лакомство высотой 166,6 см весит 666 кг, что весьма символично: такие же цифры красуются на лице у Моргенштерна. В состав десерта вошли ядра конопли и конопляная мука. Данное растение может вызывать негативные ассоциации, однако конопля — это полезный диетический продукт. И в таком виде она не оказывает отрицательного эффекта, рассказала Лайфу Марина Синицкая.

Фото © LIFE

На этот торт ушло три тысячи яиц, 200 килограммов крема, 50 килограммов сливочного масла, 50 килограммов шоколада, 33 килограмма ядер конопли и 33 килограмма муки конопли. Это наш авторский десерт — конопляный торт. На самом деле он не имеет никакого "волшебного" эффекта Марина Синицкая

Видео © Instagram / sinitskaya_cake

Марина Синицкая ведёт "Инстаграм", где уже более 76 тысяч подписчиков. Услугами кондитера часто пользуются звёзды, которые хотят, чтобы их торжество было незабываемым. Марина делала торты более чем в десяти странах: ОАЭ, Италии, Испании, Франции, Марокко, странах СНГ. При этом среди клиентов не только артисты — скоро ей предстоит приготовить десерт для особы королевских кровей во Франции.

Скриншот © LIFE, Фото © Instagram / morgen_shtern