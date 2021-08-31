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На свадьбу Моргенштерна сделали торт из конопли весом 666 кг, и вот его главный секрет

На самом деле у лакомства нет никаких "побочных эффектов", кроме одного: авторский десерт получился поистине эпичным.

31 августа, 12:54

Фото © LIFE, Instagram / morgen_shtern

Поклонники популярного рэпера затаили дыхание: Моргенштерн обещал, что этим летом женится на своей возлюбленной Диларе Зинатуллиной, и сейчас уже вовсю идут приготовления. Конечно, торжество не может обойтись без торта, а приготовила главный свадебный десерт звёздный кондитер, создатель шоу-тортов по всему миру Марина Синицкая.

Фото © LIFE, Instagram / morgen_shtern

Фото © LIFE, Instagram / morgen_shtern

Торт оказался оригинальным — подстать рэперу. Праздничное лакомство высотой 166,6 см весит 666 кг, что весьма символично: такие же цифры красуются на лице у Моргенштерна. В состав десерта вошли ядра конопли и конопляная мука. Данное растение может вызывать негативные ассоциации, однако конопля — это полезный диетический продукт. И в таком виде она не оказывает отрицательного эффекта, рассказала Лайфу Марина Синицкая.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

На этот торт ушло три тысячи яиц, 200 килограммов крема, 50 килограммов сливочного масла, 50 килограммов шоколада, 33 килограмма ядер конопли и 33 килограмма муки конопли. Это наш авторский десерт — конопляный торт. На самом деле он не имеет никакого "волшебного" эффекта

Марина Синицкая

Видео © Instagram / sinitskaya_cake

Марина Синицкая ведёт "Инстаграм", где уже более 76 тысяч подписчиков. Услугами кондитера часто пользуются звёзды, которые хотят, чтобы их торжество было незабываемым. Марина делала торты более чем в десяти странах: ОАЭ, Италии, Испании, Франции, Марокко, странах СНГ. При этом среди клиентов не только артисты — скоро ей предстоит приготовить десерт для особы королевских кровей во Франции.

Скриншот © LIFE, Фото © Instagram / morgen_shtern

Скриншот © LIFE, Фото © Instagram / morgen_shtern

Торт на праздник Моргенштерна повезут отдельными ярусами и соберут на месте. Подготовка к торжеству идёт на набережной Тараса Шевченко в Москве, для чего был арендован теплоход "Рио-1" вместимостью 500 человек. Однако пока точно не известно, действительно свадьба пройдёт на судне или это очередная выходка рэпера.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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