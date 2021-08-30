Волочкова окончательно себя закопала, устроив "туалетный флешмоб" после своего скандального фото

Анастасия не только не смутилась тем, что провокационный снимок выложили на всеобщее обозрение, но и организовала странный флешмоб. Артистка опубликовала пост в " Инстаграме " и выложила сториз, где призвала пользователей последовать её примеру и справить нужду под ёлкой на камеру.

Дорогие друзья, в связи с таким ажиотажем по поводу моего писания на собственном участке решила запустить флешмоб #ПИСАЮПОДЁЛОЧКУ 😂😝 Снимайте сториз, отмечайте меня, ставьте #писаюподёлочку и радуйтесь жизни! А лучшие фото или видео буду постить у себя 😉👆

Однако теперь возмущены оказались не только соседи, но и юзеры, которые рвение Анастасии не оценили. Пользователи писали гневные комментарии, призывая звезду образумиться. Кроме того, подписчики отметили, что повторять за артисткой никто не спешит.

При этом Анастасия и ранее якобы уже тревожила соседей. "Волочкова ведёт себя вызывающе и напрямую мешает моему комфорту! Где-то пару месяцев назад она подошла очень близко к моему забору и начала испражняться. И это только один из сотни подобных эпизодов", — написала одна из местных жительниц в чате посёлка, отмечает kp.ru. Однако танцовщица заявила, что на своём участке может делать всё, что хочет, а соседи нарочно следили за ней, чтобы выставить в дурном свете. Чтобы наказать обидчиков, звезда решила подать в суд иск на 20 миллионов.