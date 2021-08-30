Волочкова окончательно себя закопала, устроив "туалетный флешмоб" после своего скандального фото
Танцовщица активно борется за звание королевы эпатажа. Длинноногая блондинка угодила в скандал, когда в Сети появился кадр, как она справляет нужду у себя во дворе, возмутив соседей.
Анастасия не только не смутилась тем, что провокационный снимок выложили на всеобщее обозрение, но и организовала странный флешмоб. Артистка опубликовала пост в "Инстаграме" и выложила сториз, где призвала пользователей последовать её примеру и справить нужду под ёлкой на камеру.
Дорогие друзья, в связи с таким ажиотажем по поводу моего писания на собственном участке решила запустить флешмоб #ПИСАЮПОДЁЛОЧКУ 😂😝 Снимайте сториз, отмечайте меня, ставьте #писаюподёлочку и радуйтесь жизни!
А лучшие фото или видео буду постить у себя 😉👆
Видео © Instagram / volochkova_art
Однако теперь возмущены оказались не только соседи, но и юзеры, которые рвение Анастасии не оценили. Пользователи писали гневные комментарии, призывая звезду образумиться. Кроме того, подписчики отметили, что повторять за артисткой никто не спешит.
Настенька, пора бы протрезветь
Жесть, до чего ты докатилась
Фото © Instagram / volochkova_art
Нддддаааа... Я думала, это дно, но снизу постучали... И вы считаете себя интеллигентной и с достоинством?
Хватит позориться, дочка всё это смотрит и мама
При этом Анастасия и ранее якобы уже тревожила соседей. "Волочкова ведёт себя вызывающе и напрямую мешает моему комфорту! Где-то пару месяцев назад она подошла очень близко к моему забору и начала испражняться. И это только один из сотни подобных эпизодов", — написала одна из местных жительниц в чате посёлка, отмечает kp.ru. Однако танцовщица заявила, что на своём участке может делать всё, что хочет, а соседи нарочно следили за ней, чтобы выставить в дурном свете. Чтобы наказать обидчиков, звезда решила подать в суд иск на 20 миллионов.
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