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Амиран Сардаров извинился за фото, где показал гениталии внучки экс-президента Узбекистана

Блогер решил шокировать аудиторию провокационным снимком, однако наслаждаться ему пришлось недолго.

6 августа, 14:40

Фото © Instagram/amiran495

34-летний Амиран Сардаров нашёл, чем ещё удивить публику. По Сети разлетелся снимок, где автор канала "Дневник хача", улыбаясь, позирует рядом с супругой, прикрывая рукой её гениталии. Причём блогер сам поделился снимком в "Инстаграме", но потом поспешил его удалить, пишет телеграм-канал Yobajur.

Фото © Instagram/amiran495

Фото © Instagram/amiran495

Супруга Амирана — внучка бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Мариам Тилляева. И вскоре парень опубликовал пост, где извинялся перед возлюбленной и её известными родственниками.

Хотел бы принести свои извинения перед женой и её семьей. Хотел пошутить, получилось неудачно. Ещё раз приношу свои извинения перед уважаемой семьей Каримовых за такое необдуманное и недостойное поведение

Амиран Сардаров

Фото © Instagram/amiran495

Фото © Instagram/amiran495

Многие пользователи с юмором отнеслись к ситуации, заявив, что блогеру стоит приобрести для супруги нижнее бельё. Однако некоторые сочли, что парень поступил недостойно, выложив фото голой избранницы на всеобщее обозрение. Мариам тоже досталось от юзеров, которые писали, что она виновата настолько же, насколько и её муж.

И смех и грех. Вот что значит жениться на той, чьи законы с жизнью по кайфу не совпадают. 😂


ploxoynik

Фото © Instagram/amiran495

Фото © Instagram/amiran495

Теперь вся семья в курсе, что жене не на что купить трусы 😂😂😂

leana_messa

Даже если бы родственники не отреагировали, прежде всего у человека должны быть хоть какие-то нравственные ценности. Настоящий мужчина никогда не станет показывать свою жену в таком постыдном виде перед всем миром

jony_66__

Напомним, что в апреле появилась информация, что автор канала "Дневник хача" Амиран Сардаров и внучка бывшего президента Узбекистана Мариам Тилляева стали мужем и женой. Влюблённые поженились в Лас-Вегасе, и оба к тому моменту уже жили в США. Амиран старше своей возлюбленной почти на 13 лет.

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Папарацци сняли 48-летнюю Кэмерон Диас на улице, но даже они с трудом узнали эту "беззубую старушку"

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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