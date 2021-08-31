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На видео попал чувственный танец Бородиной с новым парнем, в объятиях которого она забыла про развод

Ведущая проводит время с брутальным красавцем, но пока не спешит сообщать поклонникам подробности.

31 августа, 11:04

Фото © Instagram / borodylia. Скриншот © Telegram / "Только никому"

Недавно Ксения Бородина официально развелась с бизнесменом Курбаном Омаровым. Однако 38-летняя ведущая "Дома-2" не стала тратить время на переживания. Брюнетку заметили в обществе ресторатора Эрика Авагяна, слухи о её романе с которым появились около двух месяцев назад.

Видео © Telegram / "Только никому"

Пара медленно танцевала под песню о любви, тесно прижавшись друг к другу. Хрупкая Ксения, надевшая эффектное красное платье, прятала лицо за плечом брутального избранника, пока их снимал на видео друг. "Какие красивые", — восхитился он предполагаемыми влюблёнными.

Скриншот © Telegram / "Только никому"

Скриншот © Telegram / "Только никому"

Ведущая и ресторатор посетили празднование 34-летия бизнесвумен Элеоноры Мовсисян, отмечает Starhit. А ранее, по слухам, они уже успели вместе провести отпуск.

Фото © Instagram / borodylia, grisha_eric

Фото © Instagram / borodylia, grisha_eric

Брак Ксении Бородиной и Курбана Омарова продлился почти шесть лет, за это время ведущая успела подарить избраннику дочь. Однако отношения не были идеальными: уже в самом начале Ксения жаловалась, что муж изменил ей за десять дней до родов. А незадолго до развода бизнесмена заставали в компании бывших звёзд "Дома-2" — Леры Фрост и Таты Блюменкранц.

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Успенская сдала в клинику вернувшуюся к ней дочь, которая оставила в Instagram мольбу о помощи

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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