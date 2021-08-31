Успенская сдала в клинику вернувшуюся к ней дочь, которая оставила в Instagram мольбу о помощи
Девушка, похоже, снова переживает тяжёлый период, и родительница пошла на радикальные меры.
Ранее в инстаграм-сториз наследницы "королевы шансона" Татьяны Плаксиной появилось тревожное сообщение о том, что девушку держат взаперти без телефона. Теперь же источники в окружении артистки рассказали, что в звёздной семье снова наметился разлад и Успенская отправила дочь в клинику, пишет Starhit.
На днях Люба отправила дочь в клинику, Таню увезли туда из загородного дома ближе к ночи. Между мамой и дочкой опять начались недопонимания, конфликты, поэтому было принято решение, что девушке нужно поработать со специалистами. Согласно правилам учреждения, у неё забрали средства связи. Выдают их там только по часам и не каждый день
Несмотря на тяжёлую ситуацию, певица продолжила заниматься делами — например, встретилась с молодыми тиктокерами. Однако звезда постоянно связывается с клиникой, чтобы узнать о состоянии дочки.
Напомним, что осенью 2018 года Татьяна упала с велосипеда в Коста-Рике и сломала челюсть. После она перенесла несколько серьёзных операций, впала в депрессию и отдалилась от семьи. Прошлый год для девушки ознаменовался крупным конфликтом с матерью. Наследница обвинила певицу в том, что та запирала её на ключ и пыталась убить. Татьяна сбежала от Успенской в США к отцу, но в начале 2021-го помирилась с родительницей и вернулась в Россию.
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