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Успенская сдала в клинику вернувшуюся к ней дочь, которая оставила в Instagram мольбу о помощи

Девушка, похоже, снова переживает тяжёлый период, и родительница пошла на радикальные меры.

31 августа, 09:20

Фото © Instagram / pacha_tati, uspenskayalubov_official

Ранее в инстаграм-сториз наследницы "королевы шансона" Татьяны Плаксиной появилось тревожное сообщение о том, что девушку держат взаперти без телефона. Теперь же источники в окружении артистки рассказали, что в звёздной семье снова наметился разлад и Успенская отправила дочь в клинику, пишет Starhit.

Фото © Instagram / pacha_tati, uspenskayalubov_official

Фото © Instagram / pacha_tati, uspenskayalubov_official

На днях Люба отправила дочь в клинику, Таню увезли туда из загородного дома ближе к ночи. Между мамой и дочкой опять начались недопонимания, конфликты, поэтому было принято решение, что девушке нужно поработать со специалистами. Согласно правилам учреждения, у неё забрали средства связи. Выдают их там только по часам и не каждый день

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Фото © Instagram / pacha_tati, uspenskayalubov_official

Фото © Instagram / pacha_tati, uspenskayalubov_official

Несмотря на тяжёлую ситуацию, певица продолжила заниматься делами — например, встретилась с молодыми тиктокерами. Однако звезда постоянно связывается с клиникой, чтобы узнать о состоянии дочки.

Фото © Instagram / pacha_tati, uspenskayalubov_official

Фото © Instagram / pacha_tati, uspenskayalubov_official

Напомним, что осенью 2018 года Татьяна упала с велосипеда в Коста-Рике и сломала челюсть. После она перенесла несколько серьёзных операций, впала в депрессию и отдалилась от семьи. Прошлый год для девушки ознаменовался крупным конфликтом с матерью. Наследница обвинила певицу в том, что та запирала её на ключ и пыталась убить. Татьяна сбежала от Успенской в США к отцу, но в начале 2021-го помирилась с родительницей и вернулась в Россию.

Дочь Успенской шокировала зрителей неадекватным состоянием, когда корчилась на камеру во время пения

Дочь Успенской шокировала зрителей неадекватным состоянием, когда корчилась на камеру во время пения

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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