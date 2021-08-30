Дочь Успенской шокировала зрителей неадекватным состоянием, когда корчилась на камеру во время пения

Дочь "королевы шансона" Татьяна Плаксина — творческая натура: она пишет картины, поёт и охотно делится своими произведениями в " Инстаграме ". Подписчики стараются поддерживать девушку в её начинаниях. Однако в Сети появилось новое видео, где Татьяна исполняет песню, и оно изрядно напугало зрителей.

Также в инстаграм-сториз Татьяны появилось пугающее послание о том, что её удерживают взаперти без телефона. Девушка попросила о помощи, отметив, что скоро у неё намечается концерт. Ранее дочь "королевы шансона", долгое время конфликтовавшая с матерью, вернулась в Россию из США и вновь предстала перед публикой вместе с родительницей. "Я никогда не сомневалась, что она вернётся, потому что любовь всегда побеждает, а любовь матери — это самая большая сила на свете", — отмечала Любовь Успенская в "Инстаграме".