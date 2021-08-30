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Дочь Успенской шокировала зрителей неадекватным состоянием, когда корчилась на камеру во время пения

Поведение девушки и раньше вызывало вопросы у публики, которая обвиняла её в злоупотреблении запрещёнными веществами.

30 августа, 11:28

Скриншот © Telegram / Yobajur. Фото Instagram / uspenskayalubov_official

Дочь "королевы шансона" Татьяна Плаксина — творческая натура: она пишет картины, поёт и охотно делится своими произведениями в "Инстаграме". Подписчики стараются поддерживать девушку в её начинаниях. Однако в Сети появилось новое видео, где Татьяна исполняет песню, и оно изрядно напугало зрителей.

Видео © Telegram / Yobajur

На кадрах ролика дочка Успенской в красном платье надрывно поёт, стоя на коленях. За это время девушка успела продемонстрировать обширный спектр эмоций, которые пользователи не спешат разделять.

Скриншот © Telegram / Yobajur. Фото Instagram / pacha_tati

Скриншот © Telegram / Yobajur. Фото Instagram / pacha_tati

Большинство юзеров не оценило вокальные данные наследницы звезды. Кроме того, они предположили, что девушка могла вернуться к наркотической зависимости, чем якобы и объясняется её странное поведение.

Как её крючит … не пойму, если она в доме Успенской под охраной, кто ей доставляет наркоту ?

NAstasia Lya

На три секунды я выключила, ибо уши жаль свои

Екатерина

Фото Instagram / pacha_tati, uspenskayalubov_official

Фото Instagram / pacha_tati, uspenskayalubov_official

У меня под окнами каждый вечер такие концерты алкашня устраивает

N 💜

А я считаю, голос есть... просто под чем-то и переигрывает...

Gennadiy Kaven

Также в инстаграм-сториз Татьяны появилось пугающее послание о том, что её удерживают взаперти без телефона. Девушка попросила о помощи, отметив, что скоро у неё намечается концерт. Ранее дочь "королевы шансона", долгое время конфликтовавшая с матерью, вернулась в Россию из США и вновь предстала перед публикой вместе с родительницей. "Я никогда не сомневалась, что она вернётся, потому что любовь всегда побеждает, а любовь матери это самая большая сила на свете", — отмечала Любовь Успенская в "Инстаграме".

"Её превратили в бомжиху": Успенская отказалась показывать свою дочь, которая вернулась к ней из США

"Её превратили в бомжиху": Успенская отказалась показывать свою дочь, которая вернулась к ней из США

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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