Полузащитник Алекс Крал покинет московский "Спартак" и продолжит карьеру в "Вест Хэме". Информацию об этом подтвердил журналистам генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков.

"Крал уходит, он сейчас проходит медобследование. Был интерес "Аталанты" и "Сассуоло", также был клуб из Франции, но остановились на "Вест Хэме". Условия устраивают нас всех. Это платная аренда с обязательным выкупом", — цитирует Мележикова "Чемпионат".