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"Сошлись по условиям": В "Спартаке" подтвердили трансфер игрока сборной Чехии Крала в "Вест Хэм"

К красно-белым он присоединился в 2019 году и провёл более 50 матчей за клуб.

31 августа, 14:57
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Полузащитник Алекс Крал покинет московский "Спартак" и продолжит карьеру в "Вест Хэме". Информацию об этом подтвердил журналистам генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков.

"Крал уходит, он сейчас проходит медобследование. Был интерес "Аталанты" и "Сассуоло", также был клуб из Франции, но остановились на "Вест Хэме". Условия устраивают нас всех. Это платная аренда с обязательным выкупом", — цитирует Мележикова "Чемпионат".

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Добавим, что игрок сборной Чехии Крал перешёл в "Спартак" в 2019 году. За это время он провёл более 50 матчей в составе красно-белых и сумел принять участие в Евро-2020.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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